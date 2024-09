Egan Bernal ilusiona a Colombia: contó detalles sobre crucial decisión que tomó para su futuro

En conversación con SEMANA , Egan comentó los detalles de este proyecto que está abierto para todos los amantes del ciclismo. “Me estoy enamorando de la ciudad cada vez más. Me encanta vivir en Bogotá, es una ciudad que les da oportunidades a todos. La gente no la valora tanto”, dijo.

La cirugía, una decisión pensando a futuro

“Fue positiva. Tenía una hernia que me estaba pinchando el nervio y me dolía mucho. De momento ha sido muy buena la recuperación. No he montado, así que no sé si en la bicicleta me está funcionando, pero en la vida normal ya cambió del cielo a la tierra. Yo tenía dolor crónico”, le confesó a SEMANA.