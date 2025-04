Tadej Pogačar da la cara tras su insólito error en la París-Roubaix: confesó toda la verdad

Tadej intentó recortar la diferencia, pero no le alcanzó para volver a rueda del ciclista neerlandés, que ganó la París-Roubaix por tercer año consecutivo.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), segundo en la París Roubaix, señalo: Estaba concentrado en seguir las motos y no pude frenar a tiempo en la curva para evitar el choque. "Son cosas que pasan".

La confesión de Pogačar

“Uno piensa que es una carrera completamente llana, pero en términos de potencia, creo que es la carrera más dura que he hecho en mi vida”, dijo el esloveno en línea de meta.

A Pogačar le quedó la incógnita de qué hubiera podido suceder si no fallaba en esa curva. “Sin duda, fue una de las carreras más duras y difíciles que he hecho. Pero creo que gané experiencia, así que quizás la próxima vez que venga aquí no sea tan extrema”, declaró.