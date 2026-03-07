Ciclismo

Tadej Pogačar sella su primera victoria del 2026: arrasó con el pelotón y dos colombianos

El esloveno salió al ataque faltando 78 kilómetros para la meta y nadie lo pudo alcanzar.

Sebastián Clavijo García

7 de marzo de 2026, 10:46 a. m.
Tadej Pogačar hizo estragos en la Strade Bianche, su primera carrera de la temporada.
Tadej Pogačar hizo estragos en la Strade Bianche, su primera carrera de la temporada. Foto: Getty Images

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) confirmó su hegemonía en el World Tour y logró su primera victoria del año en la Strade Bianche 2026.

El esloveno salió al ataque faltando 78 kilómetros para la línea de meta y se hizo inalcanzable para el pelotón, en el que estaban incluidos los colombianos Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) y Diego Pescador (Movistar Team).

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Cabe recordar que Egan Bernal tenía esta carrera en su calendario, sin embargo, a última hora lo bajaron del bus por razones que todavía no están claras.

El corredor zipaquireño tampoco hará parte de la París-Niza que inicia el domingo y fue descartado para la salida de la Tirreno-Adriático programada para el próximo lunes.

