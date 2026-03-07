Tadej Pogačar sella su primera victoria del 2026: arrasó con el pelotón y dos colombianos

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) confirmó su hegemonía en el World Tour y logró su primera victoria del año en la Strade Bianche 2026.

El esloveno salió al ataque faltando 78 kilómetros para la línea de meta y se hizo inalcanzable para el pelotón, en el que estaban incluidos los colombianos Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) y Diego Pescador (Movistar Team).

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Cabe recordar que Egan Bernal tenía esta carrera en su calendario, sin embargo, a última hora lo bajaron del bus por razones que todavía no están claras.

El corredor zipaquireño tampoco hará parte de la París-Niza que inicia el domingo y fue descartado para la salida de la Tirreno-Adriático programada para el próximo lunes.

Volvió el ‘caníbal’

Pogačar era el principal favorito para quedarse con la victoria en la Strade Bianche, pero nadie pensaba que tuviera tanta diferencia sobre los demás.

Y es que el esloveno llevaba casi seis meses sin disputar competencias oficiales. Este año solamente había salido a entrenar bajo las órdenes del UAE Team Emirates y su calendario permanecía bajo llave creando teorías entre los fanáticos.

Pero Pogačar está en perfectas condiciones y lanzó la primera advertencia de una temporada que pinta para ser más de lo mismo: victorias por montones.

La muestra más clara de su supremacía es que salió faltando una eternidad para la línea de meta y mantuvo la ventaja por encima del minuto. Paul Seixas (Decathlon) intentó mantenerse a rueda, pero fue imposible cuando Pogačar apretó el acelerador a fondo.

Isaac del Toro, su compañero en el UAE Team Emirates, se quedó en el lote de perseguidores manejando los hilos para evitar sorpresas.

La Strade Bianche tiene como principal característica el paso por tramos de tierra blanca y grava, que ponen al límite la resistencia de los pedalistas. Pero el esloveno ya es un especialista en este tipo de recorrido y lo hizo sin despeinarse ni sufrir sobre la bicicleta.

Tadej Pogačar mostró su nuevo 'look' en la previa a la Strade Bianche. Foto: Getty Images

Tadej Pogačar reaparecerá el 21 de marzo en la Milan-San Remo y en abril buscará revalidar su título en la Lieja-Bastoña-Lieja con la Paris-Roubaix en el medio.

El principal objetivo es el Tour de Francia, pues se ha decidido que no participará en el Giro de Italia.

Clasificación final - Strade Bianche 2026