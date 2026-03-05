Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

Egan Bernal sufre su primera decepción de la temporada en el Ineos Grenadiers. Sin explicación alguna lo sacaron de la lista de convocados para la Strade Bianche 2026, clásica italiana que se disputará este sábado 7 de marzo.

El ciclista zipaquireño había anunciado el mes pasado su presencia en dicha carrera, sin embargo, el Ineos solamente convocó a Brandon Rivera como representante del ciclismo colombiano.

Bernal tampoco estuvo presente en la Faun Drome Classic (1 de marzo), otra de las competencias que estaban incluidas en su calendario.

Ahora mismo no hay reportes de alguna lesión o problema que pueda impedirle competir, lo que aumenta la preocupación en Colombia y genera preguntas entre los medios especializados del mundo.

Cabe recordar que el ‘joven maravilla’ empezó su campaña de la mejor manera con el bicampeonato nacional de ruta y el sábado terminó séptimo en la clasificación de la Faun-Ardèche Classic en Francia.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: Getty Images

Esta es la convocatoria del Ineos para la Strade Bianche

Egan Bernal no estará en la Strade Bianche, competencia en la que harán presencia grandes corredores del pelotón internacional como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Isaac del Toro (UAE Team Emirates), Paul Seixas (Decathlon), Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) y Wout Poels (Unibet Rose Rockets), entre otros.

Lo más curioso es que el Ineos Grenadiers no llevará un jefe de filas a la altura de las circunstancias, prácticamente desechando la posibilidad de pelear por el título.

Junto a Brandon Rivera, la escuadra británica convocó a Jack Haig, Lucas Hamilton, Kim Heiduk, Axel Laurance, Artem Shmidt y Conor Swift.

En la página oficial del Ineos Grenadiers todavía no hay un comunicado oficial sobre el equipo de la Strade Bianche, donde se espera que expliquen las razones de la ausencia de Egan Bernal.

La siguiente carrera en el calendario del corredor zipaquireño es la Tirreno-Adriático, a mediados de marzo, pero con estas dos ausencias consecutivas su presencia parece nublarse.

Se espera que Egan Bernal tranquilice a sus fanáticos con un pronunciamiento oficial, pues se teme que pueda tener una lesión o algún problema externo al ciclismo profesional.

Estos meses de preparación son fundamentales para llegar en el mejor estado de forma al Giro de Italia, primera grande que disputaría en la presente temporada.

Egan se ha puesto expectativas muy altas para el 2026, pues viene de ganar etapa en la Vuelta a España y quiere dar un paso más hacia la recuperación de su mejor nivel competitivo.

El colombiano lucirá la camiseta como campeón nacional en todas las competencias que dispute este año, un valor agregado para motivarse y demostrar que está listo para pelear contra los mejores.

Cabe recordar que el colombiano renovó hace poco su contrato y firmó hasta 2030 con el Ineos.