Santiago Buitrago, campeón del Laiguegliase: así se coronó en la importante carrera en Italia

Colombia celebró durante el miércoles la primera victoria del 2026 en el ciclismo europeo. Quien se subió al primer lugar del podio fue Santiago Buitrago, tras su conquista del Trofeo Laigueglia, que se celebró en Italia.

Fue la edición número 63 la que se tiñó de amarillo, azul y rojo tras 192 km y dos premios sin categorización de montaña, pero que exigieron del todo a los corredores en competencia.

Romain Grégoire, de Francia, y Antonio Tiberi, de Italia, no pudieron seguirle el paso al colombiano, que los superó pasando la meta 25′ antes que estos. El cafetero de 26 alzó los brazos al llegar al término de la fracción.

Desde Albenga hasta Laigueglia fue que transcurrió todo. Buitrago siempre estuvo ubicado de manera correcta, se unió a las ruedas adecuadas y en los últimos kilómetros lanzó el ataque preciso para llegar de primero.

Así quedó la clasificación general final

1. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) - 4:38:50

2. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ United) a 0:25

3. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:25

4. Diego Ulissi (ITA/XDS-Astana) a 0:40

5. Andrea Vendrame (ITA/Jayco-AIUla) a 0:44

6. Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 0:44

7. António Morgado (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:44

8. Simone Gualdi (ITA/Lotto-Intermarché) a 0:44

9. Mattéo Vercher (FRA/Total Energies) a 0:44

10. Mauri Vansevenant (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:44

Un 2026 que promete

A pesar de que el ciclismo colombiano no tenga el mejor de sus presentes, uno que se ha logrado destacar en los últimos años es Santiago Buitrago. Dicho bogotano es quien más pelea le ha dado a las grandes figuras del deporte pedal.

Su 2026 inició siendo parte del Tour Down Under, en el que a lo largo de cinco fracciones hizo bien el trabajo. La mejor ubicación que tuvo fue el puesto 10 de la clasificación de montaña y 22 de la general.

Santiago Buitrago inició su temporada en territorio australiano. Foto: @BHRVictorious

A los pocos días estuvo en Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race. En dicha carrera se colocó en el puesto 18 al término de las acciones.

Su mejor puesto, hasta ahora, lo alcanzó Buitrahgo en los Campeonatos Nacionales de Ruta de Colombia, donde fuera cuarto. Casi un mes después de dicha participación, es que este miércoles llegó el primer título de la temporada.

Buitrago se espera que esté con el Bahrain Victorious en las principales carreras del calendario. En años pasados fue parte del Giro de Italia, París-Niza, entre otras competencias que acaparan la atención del calendario.

Su victoria más reciente le permite a Santi sumar unos 250 puntos para el ranking UCI. Antes de dicha carrera en Italia, el capitalino era 124 con 711.5 puntos.