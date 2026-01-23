Deportes

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Se realizó la tercera etapa del Tour Down Under, que se realiza en Australia y es la primera cita del World Tour. Dos colombianos en competencia.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

24 de enero de 2026, 1:39 a. m.
Santiago Buitrago en el Tour Down Under.
Santiago Buitrago en el Tour Down Under. Foto: Belga via AFP

Avanza el Tour Down Under por las vías australianas con dos ciclistas colombianos a bordo, Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano. Es la primera prueba del calendario UCI World Tour que ya cumplió con su tercera etapa que dejó al australiano Sam Welsford como ganador en una llegada masiva al sprint en Nairne, por las colinas de Adelaida.

Es pintura australiana por donde se mire, pues además de ser el país anfitrión del Tour Down Under y el triunfo de Sam Welsford en la tercera etapa, su compatriota Jay Vine es líder de la clasificación general y gran candidato a quedarse con el título.

Sam Welsford, quien fue el más veloz en el sprint, es compañero de Egan Bernal en el Team Ineos, equipo con el que firmó su primera victoria luego de la firma de contrato hace pocos meses procedente del Red Bull Bora. El velocista tiene 30 años de edad y superó al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM) y al neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ).

Sam Welsford celebra la victoria de etapa.
Sam Welsford celebra la victoria de etapa. Foto: Oficial Ineos

En el 2025, Welsford había ganado tres etapas del Tour Down Under, pero después no volvió a levantar los brazos. El triunfo al sprint cae muy bien al Team Ineos, escuadra destacada en las pruebas de montaña que necesitaba más presencia en las victorias a velocidad y por eso Sam fue uno de los fichajes en el invierno.

