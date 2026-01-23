Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Avanza el Tour Down Under por las vías australianas con dos ciclistas colombianos a bordo, Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano. Es la primera prueba del calendario UCI World Tour que ya cumplió con su tercera etapa que dejó al australiano Sam Welsford como ganador en una llegada masiva al sprint en Nairne, por las colinas de Adelaida.

Es pintura australiana por donde se mire, pues además de ser el país anfitrión del Tour Down Under y el triunfo de Sam Welsford en la tercera etapa, su compatriota Jay Vine es líder de la clasificación general y gran candidato a quedarse con el título.

Sam Welsford, quien fue el más veloz en el sprint, es compañero de Egan Bernal en el Team Ineos, equipo con el que firmó su primera victoria luego de la firma de contrato hace pocos meses procedente del Red Bull Bora. El velocista tiene 30 años de edad y superó al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM) y al neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ).

Sam Welsford celebra la victoria de etapa. Foto: Oficial Ineos

En el 2025, Welsford había ganado tres etapas del Tour Down Under, pero después no volvió a levantar los brazos. El triunfo al sprint cae muy bien al Team Ineos, escuadra destacada en las pruebas de montaña que necesitaba más presencia en las victorias a velocidad y por eso Sam fue uno de los fichajes en el invierno.

Así va la Clasificación general del Tour Down Under con Buitrago y Molano

La clasificación general de la competencia australiana sigue dominada por Jay Vine del UAE Team pese a que se vio retrasado por una caída en el tramo final de la etapa, aunque los tiempos fueron neutralizados.

El mejor colombiano en el listado es Santiago Buitrago del Team Bahrain Victorious, quien pasó en la meta en la casilla 65 y se mantiene 31° en la clasificación general a dos minutos y seis segundos del líder. Juan Sebastián Molano, compañero de Vine en el UAE Team, pasó 111° en el final de la tercera etapa y es 114° a más de 13 minutos de Jay.

Vine también supera a sus otros compañeros de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, a seis segundos en la general, y del suizo Mauro Schmid, a un minuto y cinco segundos. La cuarta etapa podría ser decisiva con tres subidas al Willunga Hill, el tradicional juez del Tour Down Under.

Clasificación de la tercera etapa

1. Sam Welsford (AUS/IGD) los 140,8 km en 3 h 26:43.

2. Tobias Andresen (DEN/DCT) m.t.

3. Lewis Bower (NZL/GFC)

4. Jake Stewart (GBR/NSN)

5. Aaron Gate (NZL/AST)

Clasificación general

1. Jay Vine (AUS/UAD) 9 h 50:16.

2. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) a 6.

3. Mauro Schmid (SUI/JAY) 1:05.

4. Harry Sweeny (AUS/EFE) 1:12.

5. Marco Brenner (GER/TUD) 1:14.