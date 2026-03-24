Clasificación general de la Vuelta a Cataluña con Nairo Quintana y Santiago Buitrago tras la segunda etapa

El danés Magnus Cort Nielsen fue el más rápido en España y ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, donde el francés Dorian Godon, vencedor en la víspera el día anterior, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto de la jornada.

Nairo Quintana contó el detalle que lo llevó a anunciar su retiro del ciclismo: “Es mi prioridad”

Clasificación de la Milán-San Remo 2026: ni la caída detuvo al campeón Tadej Pogačar

Fue una fracción de transición para los ciclistas colombianos en Cataluña. Santiago Buitrago, Samuel Flórez, Iván Sosa y Nairo Quintana no tuvieron contratiempos en la llegada a meta. Por su parte, Einer Rubio sí perdió tiempo y cayó puestos en la general.

Magnus Cort Nielsen, del equipo Uno-X, logró su primera victoria de la temporada al imponerse en el sprint al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto, tras tres horas y 45 minutos de competencia. Importante victoria para el danés y su favoritismo para los embalajes de las tres grandes en esta temporada.

Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo profesional para finales de este 2026. Foto: Getty Images

El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una fuga temprana; dos corredores del equipo Lotto, el de Bélgica, Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer emprendieron la travesía de velocidad intentando llegar a meta.

Clasificación etapa 2 de la Vuelta a Cataluña

Por otra parte, los favoritos a la victoria final pasaron un día tranquilo, como por ejemplo Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general y a la espera de la fuerte montaña, para enfocarse en el primer puesto de la clasificación general. Habrá otra jornada de transición antes del 26 de marzo, día con llegada en alto y donde los escarabajos podrían sorprender.

1. Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28.

2. Noa Isidore (FRA/DCT) a 0.

3. Francesco Busatto (ITA/APC) 0.

4. Dorian Godon (FRA/IGD) 0.

5. Alberto Dainese (ITA/SOQ) 0.

6. Thomas Silva (URU/XAT) 0.

7. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0.

8. Ivo Oliveira (POR/UAD) 0.

9. Toon Aerts (BEL/LOI) 0.

10. Sergi Darder (ESP/CJR) 0.

Clasificación general - Vuelta a Cataluña 2026

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 167,4 km en 7 h 46:27.

2. Magnus Cort (DEN/UXM) a 0.

3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 4.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 6.

5. Thomas Silva (URU/XAT) 10.

6. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 10.

7. Antoine L’Hôte (FRA/DCT) 10.

8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 10.

9. Rudy Molard (FRA/GFC) 10.

10. Anthon Charmig (DEN/UXM) 10.

---

45. Santiago Buitrago a 10″

67. Nairo Quintana "

78. Iván Ramiro Sosa a 1′35″

130. Einer Rubio + 8′04″

142. Samuel Flórez + 10′30″