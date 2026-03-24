Clasificación general de la Vuelta a Cataluña con Nairo Quintana y Santiago Buitrago tras la segunda etapa

El danés Magnus Cort Nielsen fue el más rápido en España y ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, donde el francés Dorian Godon, vencedor en la víspera el día anterior, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto de la jornada.
Fue una fracción de transición para los ciclistas colombianos en Cataluña. Santiago Buitrago, Samuel Flórez, Iván Sosa y Nairo Quintana no tuvieron contratiempos en la llegada a meta. Por su parte, Einer Rubio sí perdió tiempo y cayó puestos en la general.
Magnus Cort Nielsen, del equipo Uno-X, logró su primera victoria de la temporada al imponerse en el sprint al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto, tras tres horas y 45 minutos de competencia. Importante victoria para el danés y su favoritismo para los embalajes de las tres grandes en esta temporada.
El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una fuga temprana; dos corredores del equipo Lotto, el de Bélgica, Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer emprendieron la travesía de velocidad intentando llegar a meta.
Clasificación etapa 2 de la Vuelta a Cataluña
Por otra parte, los favoritos a la victoria final pasaron un día tranquilo, como por ejemplo Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general y a la espera de la fuerte montaña, para enfocarse en el primer puesto de la clasificación general. Habrá otra jornada de transición antes del 26 de marzo, día con llegada en alto y donde los escarabajos podrían sorprender.
1. Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28.
2. Noa Isidore (FRA/DCT) a 0.
3. Francesco Busatto (ITA/APC) 0.
4. Dorian Godon (FRA/IGD) 0.
5. Alberto Dainese (ITA/SOQ) 0.
6. Thomas Silva (URU/XAT) 0.
7. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0.
8. Ivo Oliveira (POR/UAD) 0.
9. Toon Aerts (BEL/LOI) 0.
10. Sergi Darder (ESP/CJR) 0.
Clasificación general - Vuelta a Cataluña 2026
1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 167,4 km en 7 h 46:27.
2. Magnus Cort (DEN/UXM) a 0.
3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 4.
4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 6.
5. Thomas Silva (URU/XAT) 10.
6. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 10.
7. Antoine L’Hôte (FRA/DCT) 10.
8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 10.
9. Rudy Molard (FRA/GFC) 10.
10. Anthon Charmig (DEN/UXM) 10.
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45. Santiago Buitrago a 10″
67. Nairo Quintana "
78. Iván Ramiro Sosa a 1′35″
130. Einer Rubio + 8′04″
142. Samuel Flórez + 10′30″