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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña con Nairo Quintana y Santiago Buitrago tras la segunda etapa

El danés Magnus Cort Nielsen ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

24 de marzo de 2026, 1:21 p. m.
Santiago Buitrago - Nairo Quintana.
Santiago Buitrago - Nairo Quintana. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El danés Magnus Cort Nielsen fue el más rápido en España y ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, donde el francés Dorian Godon, vencedor en la víspera el día anterior, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto de la jornada.

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Fue una fracción de transición para los ciclistas colombianos en Cataluña. Santiago Buitrago, Samuel Flórez, Iván Sosa y Nairo Quintana no tuvieron contratiempos en la llegada a meta. Por su parte, Einer Rubio sí perdió tiempo y cayó puestos en la general.

Magnus Cort Nielsen, del equipo Uno-X, logró su primera victoria de la temporada al imponerse en el sprint al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto, tras tres horas y 45 minutos de competencia. Importante victoria para el danés y su favoritismo para los embalajes de las tres grandes en esta temporada.

Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo profesional para finales de este 2026.
Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo profesional para finales de este 2026. Foto: Getty Images

El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una fuga temprana; dos corredores del equipo Lotto, el de Bélgica, Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer emprendieron la travesía de velocidad intentando llegar a meta.

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Por otra parte, los favoritos a la victoria final pasaron un día tranquilo, como por ejemplo Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general y a la espera de la fuerte montaña, para enfocarse en el primer puesto de la clasificación general. Habrá otra jornada de transición antes del 26 de marzo, día con llegada en alto y donde los escarabajos podrían sorprender.

1. Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28.

2. Noa Isidore (FRA/DCT) a 0.

3. Francesco Busatto (ITA/APC) 0.

4. Dorian Godon (FRA/IGD) 0.

5. Alberto Dainese (ITA/SOQ) 0.

6. Thomas Silva (URU/XAT) 0.

7. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0.

8. Ivo Oliveira (POR/UAD) 0.

9. Toon Aerts (BEL/LOI) 0.

10. Sergi Darder (ESP/CJR) 0.

Clasificación general - Vuelta a Cataluña 2026

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 167,4 km en 7 h 46:27.

2. Magnus Cort (DEN/UXM) a 0.

3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 4.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 6.

5. Thomas Silva (URU/XAT) 10.

6. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 10.

7. Antoine L’Hôte (FRA/DCT) 10.

8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 10.

9. Rudy Molard (FRA/GFC) 10.

10. Anthon Charmig (DEN/UXM) 10.

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45. Santiago Buitrago a 10″

67. Nairo Quintana "

78. Iván Ramiro Sosa a 1′35″

130. Einer Rubio + 8′04″

142. Samuel Flórez + 10′30″