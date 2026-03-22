Nairo Quintana contó el detalle que lo llevó a anunciar su retiro del ciclismo: “Es mi prioridad”

Nairo Quintana reveló que, además de los jóvenes que vienen haciendo un buen trabajo en el ciclismo actual, hay un detalle clave detrás de su decisión de retirarse del ciclismo profesional: pasar más tiempo con su familia.

“Es lógico que los años llegan, la familia crece, la familia en este momento es mi mayor prioridad. Quiero entregarles muchísimo tiempo a ellos y está claro que el ciclismo, la juventud, llegan con sus fortalezas, como dice una canción de mi pueblo, ‘como cuando yo tuve 15 años’”, arrancó Nairo en la rueda de prensa donde anunció que 2026 será su última temporada.

Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo: dio detalles de su última temporada

Y agregó: “Están en su gran momento y hemos ya brillado, hemos tenido la oportunidad de representar un país, una región, poder dar glorias y alegrías. Luego, más allá del ego y del orgullo, poder seguir colocándote el dorsal y trasladándoles el conocimiento a los jóvenes, trasladando la tranquilidad”.

Con tres podios en el Tour de Francia, dos segundo y uno tercero, además de ganar La Vuelta a España 2016 y el Giro de Italia 2014, Nairo Quintana se metió en los libros dorados del ciclismo latinoamericano y mundial.

Nairo Quintana y Christopher Froome en el Tour de Francia 2018. Foto: Getty Images

“Ya hemos hecho el ciclo, ahora viene el otro ciclo que es seguir promoviendo en los jóvenes, en los aficionados, entregarles a todos ellos lo que el ciclismo también me ha dado, como bien lo decía en la carta”, cerró Nairo en su idea.

La emotiva carta de despedida y su futuro

Para anunciar que dejará el ciclismo profesional a finales de la temporada 2026, Nairo Quintana le escribió una carta a la prensa y los aficionados. La tituló “Un nuevo comienzo” y se lleva todos los elogios en redes sociales.

“Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció en lo profundo de las montañas, en Boyacá, donde la vida no era fácil, pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante”, reza en una parte del texto que él mismo leyó.

Nairo Quintana en la rueda de prensa donde anunció su retiro del ciclismo profesional. Foto: YouTube: Movistar Team

Respecto a su futuro, fue claro: “Hoy no hablo de despedida, sino de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte y devolverles a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio”.