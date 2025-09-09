Egan Bernal se lleva los honores en la Vuelta a España 2025: vistosa victoria en la etapa 16

No se rindió Egan Bernal en la Vuelta a España 2025. A pesar de verse alejado de los primeros puestos en la clasificación general, el de Zipaquirá quiso poner su nombre en lo más alto del podio.

Durante la etapa 16 de la ronda ibérica, disputada entre Poio y Mos. Castro de Herville, el del Ineos Grenadiers fue ambicioso en su llegada.

Fue una fracción de 167.9 km, que fue recortada a 8 kilómetros de final por protestas en la línea de meta que estaba establecida a primera medida.

De manera arbitraria la organización de La Vuelta trazó una línea sobre el pavimento, donde se le vio pasar a Egan primero, y a los pocos segundos al español, Mikel Landa.

En un comunicado oficial de Radio Vuelta, estos explicaron la decisión tomada: “Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”.

Este significativo triunfo de etapa para Bernal se celebra con todo en Colombia, pues pocos lo imaginaban figurar así en su regreso formal a la élite y otra grande de Europa.

Además de celebrar en el decimosexto día, el zipaquireño pudo mejorar su lugar en la clasificación general; pasó de la casilla 14 a la 12.

Renacer de Bernal

El Cóndor de Zipaquirá, de 28 años, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia dos años después, logró su primera victoria en una gran vuelta desde 2021, antes del accidente que casi le cuesta la retirada en 2022.

Fue la 22ª victoria como profesional para Bernal.

La etapa del martes contaba inicialmente con 168 kilómetros desde Poio hasta Castro de Herville, en Galicia (noroeste).

Bernal y Landa formaban parte de una escapada de 17 corredores que abrió hueco rápido bajo la aquiescencia del pelotón.

Un pelotón que se redujo drásticamente en las pendientes del Alto de Prado (8,9% de pendiente media con rampas con cerca del 20%) bajo el impulso del equipo Bahrain-Victorious, y que llegó a meta casi seis minutos después de los dos hombres de cabeza.

El dos veces ganador del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, mantiene el liderato de la general con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida. El austríaco Felix Gall, que perdió cerca de un minuto sobre los líderes, cedió el quinto puesto al italiano Giulio Pelizzarri.

Este martes durante la etapa, el corredor español Javier Romo, que sufrió una caída el domingo provocada por un manifestante propalestino, tuvo que abandonar la carrera como consecuencia de las heridas.

En diferentes imágenes que circulan por las redes sociales y difundidas por televisión aparecen decenas de personas con banderas palestinas, rodeadas por las fuerzas de orden, bloqueando la carretera que llevaba a la meta.

Las protestas propalestinas han afectado varias etapas de la ronda española, una de las tres grandes vueltas por etapas del calendario internacional. La semana pasada, la etapa 11 fue neutralizada antes de la meta en Bilbao y quedó sin ganador.

