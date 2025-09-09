Egan Bernal revela qué le dijo a Santiago Buitrago en plena fuga: “No quería que me madreara”

Egan Bernal tuvo que cambiar sus objetivos en la Vuelta a España 2025. Al perder opciones en la clasificación general, el ciclista zipaquireño se decantó por buscar la anhelada victoria de la etapa.

Un día después de haber cedido ante el implacable ritmo de los favoritos, Egan se metió a la fuga y estuvo cerca de ganar acompañado por Santiago Buitrago.

Ambos hicieron el trabajo en la escapada hacia Monforte de Lemos, pero sucumbieron ante el gran favorito del día: el danés Mads Pedersen.

La transmisión oficial mostró el momento en que Egan y Santiago hablaban alejados de Pedersen, quizás tratando de elaborar una estrategia para sacarlo de ritmo.

Egan Bernal y Santiago Buitrago en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Fin al misterio

Esas conversaciones son habituales entre los ciclistas y rara vez salen a la luz, pero Egan Bernal aprovechó el día de descanso para contar los detalles.

“Santi estaba volando y me daba pena decirle que ya no le daba el relevo. Como lo conocía, no quería que me madreara, le di dos relevos y después entró Pedersen”, contó.

Fue ahí cuando levantó la mano y le comentó sus sensaciones al propio Buitrago mientras seguían pedalenado. “Parce, estoy dando relevos a 500 vatios. Ayer me quedé, como que wait (esperen). Fue muy chistoso, dentro de la agonía fue chistoso”, afirmó.

Los dos colombianos trabajaron a tope hasta que llegó el momento de la definición, donde Pedersen sacó su potencia de piernas como especialista en la velocidad y les ganó.

Santiago Buitrago terminó en la cuarta casilla de esa etapa, mientras que Egan cruzó la meta en el sexto lugar y recuperó algunas posiciones en la clasificación general.

Amigos en el sufrimiento

Curiosamente, el destino los juntó el fin de semana en contextos totalmente distintos.

Antes de meterse a la fuga del domingo, habían tenido contacto el sábado cuando el líder del Ineos Grenadiers se quedó del lote principal y en el camino se encontró a su compatriota del Bahrain Victorious.

Egan Bernal reveló que no tenía acceso a los tiempos y aprovechó la situación para preguntarle a Buitrago ese dato que terminó siendo fundamental para que apretara el freno, dejando escapar todas sus opciones de pelear por la general.

“Le dije ‘perro, ¿a cuánto va el grupo?’. Y me dice: ‘no, esa gente va por allá como a dos kilómetros. Eso ya qué’. Ahí en el carro pensamos en seguir apretando, pero pensé para qué seguir apretando si solo podía llegar a un top 13″, relató el zipaquireño.

Al final decidió bajar el ritmo y mantenerse en ese grupo de perseguidores que no llegaron por encima de los diez minutos.

A raíz de esa decisión, Colombia se quedó sin representantes en la parte alta de la clasificación general y la única esperanza es que puedan conseguir la ansiada victoria de etapa en lo que queda de la tercera semana hasta llegar a Madrid.