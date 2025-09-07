Vuelta a España 2025: Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas principales de la etapa

La Vuelta a España concluyó su segunda semana de competencia con una etapa de media montaña entre A Veiga, Vegadeo y Monforte de Lemos.

Los equipos participantes se preparan ahora para enfrentar la última semana del recorrido, en la que se disputará una contrarreloj individual y una etapa de alta montaña, las cuales serán decisivas para definir el top 3 de la clasificación general.

En la previa de esta jornada, el propietario del equipo Israel Premier-Tech, Sylvan Adams, generó una fuerte polémica tras emitir declaraciones tajantes contra los fanáticos que han realizado protestas en apoyo a Palestina durante el recorrido de la carrera.

Los ciclistas del equipo Israel Premier Tech compiten mientras las personas que sostienen banderas palestinas intentan interrumpir la undécima etapa de la carrera ciclista de la Vuelta española, de Bilbao a Bilbao. | Foto: AP

Etapa 15 – Vuelta a España

Con un recorrido de 167 kilómetros, los ciclistas del pelotón enfrentaron una etapa con menor gradiente de altitud, lo que favoreció una fuga numerosa de más de 40 corredores, entre los que se destacaron los colombianos Egan Bernal, Juan Guillermo Martínez y Santiago Buitrago.

Tras haber perdido contacto con los favoritos en jornadas anteriores, los colombianos cambiaron de estrategia y buscaron ser protagonistas de la etapa.

A falta de 80 kilómetros para la meta, Jay Vine y Louis Vervaeke rompieron la armonía del grupo de escapados y se lanzaron en solitario en busca de la victoria. Mientras tanto, el grupo de favoritos, encabezado por Jonas Vingegaard, rodaba a más de 10 minutos de diferencia.

Tras pasar la marca de los últimos 20 kilómetros, Egan Bernal lideró un pequeño grupo que buscaba dar alcance a la dupleta que encabezaba la carrera.

Ganador de la etapa

Tras los 167 kilómetros, la etapa se definió al sprint en el cual se proclamó como ganador el ciclista Mads Pedersen. Egan Bernal y Santiago Buitrago llegaron en el top diez de la etapa.