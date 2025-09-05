Egan Bernal no lo ocultó más: dijo por qué perdió tanto tiempo con Vingegaard en La Vuelta a España

La Vuelta a España 2025 tuvo un radical cambio de panorama en su clasificación general, tras la etapa 13 de este viernes 5 de septiembre.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue líder de la carrera, y el ganador de la etapa 13, Joao Almeida (UAE Emirates), le sigue el paso como segundo en la general a 46 segundos. Pero la pegunta de los aficionados en Colombia es: ¿cómo va Egan Bernal (Ineos)? Llegó 16 este viernes, a 4:32 de Almeida.

Jonas Vingegaard, el líder de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

El escarabajo se mantiene 12 en la general, pero ya perdió bastante tiempo con respecto a Vingegaard. Tras la etapa 12 (4 de septiembre) Bernal estaba a 3:23 de Jonas; pero con lo ocurrido este viernes, ahora el colombiano está a 8:01 del danés.

Así las cosas, la pelea de Bernal ahora está puesta en escalar posiciones y llegar al top 10 de la clasificación. Sincero, tras la exigente etapa 13, habló y lo dejó todo claro.

“El ritmo que estaban haciendo, no lo podía hacer hasta arriba” - Egan Bernal

Fueron 202.7 kilómetros de recorrido, este viernes, en la etapa 13 de La Vuelta a España 2025. La llegada fue en un puerto especial, por lo que la exigencia estuvo al máximo.

Detrás del ganador Almeida, con el mismo tiempo, cruzó la línea de meta Vingegaard. Según Egan Bernal, el equipo de Jonas, el Visma, fue el que impuso el ritmo este viernes, y el colombiano admitió que no podía hacer ese mismo ritmo.

“El Visma puso un ritmo muy rápido, muy fuerte, toda la primera parte, era impresionante como andaban y luego en las últimas tres subidas hicimos cada subida a tope, lo más rápido que podíamos ir”, arrancó afirmando Egan en ESPN.

Y siguió: “La última subida... yo conozco mis números, lo que puedo hacer y el ritmo que estaban haciendo no lo podía hacer hasta arriba, así que intenté hacer una especie de cronómetro e intentar perder el menor tiempo posible. Sabía que hoy no estaba al nivel de ellos adelante”.

El ritmo que impuso el Visma le terminó jugando en contra a Egan Bernal. | Foto: Getty Images

Así va Egan Bernal en la clasificación general de La Vuelta a España 2025 luego de 13 etapas

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 49:30:54

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:46

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 2:18

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:00

5. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 3:15

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:01

7. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 4:33

8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 4:54

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 5:21

10. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 5:26

(...)

12 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 8:01