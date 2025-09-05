Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

L’Angliru (puerto de la etapa 13) fue el fin de Egan Bernal (Ineos Grenadiers) en la Vuelta a España 2025.

Una subida de primera categoría, con una inclinación de 9.8%m, le pesó más de lo esperado al corredor colombiano en el que se depositaban las ilusiones de clasificación general.

Apenas inició el puerto, el zipaquireño no pudo seguir el paso al grupo de favoritos, quienes le tomaron ventaja de tiempo y espacio a lo largo de los 9 kilómetros que lo comprendía.

Hasta la etapa de este viernes, el nacional era puesto 12, lo mantuvo, pero extendió su diferencia negativa a 8:00 con respecto a Jonas Vingegaard.

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 49:30:54

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:46

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 2:18

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:00

5. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 3:15

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:01

7. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 4:33

8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 4:54

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 5:21

10. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 5:26