Egan Bernal da razón de su ‘descalabro’ en Vuelta a España 2025; no oculta sufrimiento que padece

A su llegada a meta confesó lo que le viene pasando en las fracciones de alta montaña, como la de este 2 de septiembre.

Redacción Ciclismo
2 de septiembre de 2025, 8:14 p. m.
Egan Bernal hizo balance tras la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal no levanta vuelo en la Vuelta a España 2025. Su participación transita por un momento lineal, donde su posición en la clasificación general sigue siendo la 11.

En la etapa de montaña de este martes, 2 de septiembre, se espera que el líder del Ineos Grenadiers mejorase con respecto a sus rivales directos.

A pesar de que se le esperaba intentar algo en la última subida, de primera categoría, dicho arranconazo no terminó por darse.

MONZON, SPAIN - AUGUST 30: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Al término de la fracción, el saldo para el ciclista nacional no fue negativo, pero tampoco positivo.

Por lo hecho en el ascenso a El Ferial Larra Belagua, el mismo Egan dio su percepción y entregó las razones del sufrir que tuvo que llevar en sus piernas.

“Al final cogí mi propio ritmo y era intentar gestionar mis fuerzas, lo que podía. Para no tener el mejor día, creo que salvé el día”, fue el balance final que dio.

Sin ocultarlo, el de Zipaquirá extendió que sus complicaciones pasan porque “a veces uno no se siente de la mejor forma, pero hay que echarle ganas, a gestionar el equipo, la mente”.

Contexto: Lista oficial de colombianos que disputarán el Mundial de Ruta 2025: Fedeciclismo los confirmó

De cara al futuro cercano que tendrá en la competencia ibérica, no dio muchas esperanzas: “A veces, cuando en las subidas lo sueltan a uno, no hay que desesperarse, subir suave, al ritmo de uno”.

“Intentar dar lo mejor que uno puede y, al final, uno queda satisfecho con eso”, fue cómo cerró el balance tras diez días de Vuelta a España 2025.

Ineos Grenadiers le reconoció el esfuerzo al cafetero al decir que “concluye la etapa 10, con Egan trabajando a fondo para limitar sus pérdidas en la llegada a la cima".

NOVA GORICA, ITALY - MAY 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 14 a 195km stage from Treviso to Nova Gorica / #UCIWT / on May 24, 2025 in Nova Gorica, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Tejada sacó la cara por Colombia

Harold Tejada se mantuvo a rueda de Jonas Vingegaard durante la décima etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este martes 2 de septiembre.

El triunfo en solitario, en el exigente ascenso de primera categoría, quedó en manos de Jay Vine, corredor del UAE Team Emirates.

Harold Tejada, protagonista en las etapas de montaña de Vuelta a España 2025
Aunque el colombiano no alcanzó la victoria, volvió a dejar buenas sensaciones al mostrar solidez en otra jornada de alta montaña.

Ya lo había hecho en la séptima fracción, también de gran exigencia, donde logró ubicarse dentro del top 10.

De cara a los próximos días, se vienen dos días bastante distintos en el cronograma de la competencia.

Contexto: Jonas Vingegaard fue sincero: confesó por qué no está atacando en la Vuelta a España 2025

Este miércoles habrá día de media montaña, sin puertos de primera. Sin embargo, para el jueves sí estarán de nuevo presentes las subidas en alto.

Los Corrales de Buelna definirán este 4 de septiembre la fracción que tendrá 144.9 km.

Clasificación general tras la etapa 10 en la Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 3:56:24

2. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:35

3. Javier Romo (ESP/Movistar) a 1:04

4. Archie Ryan (IRL/EF Education-EasyPost) a 1:05

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 1:05

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 1:05

7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 1:05

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 1:05

9. Junior Lecerf (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:05

10. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:05

(...)

18. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 2:55

La Vuelta España 2025 — Tabla general

