Egan Bernal da razón de su ‘descalabro’ en Vuelta a España 2025; no oculta sufrimiento que padece

Egan Bernal no levanta vuelo en la Vuelta a España 2025. Su participación transita por un momento lineal, donde su posición en la clasificación general sigue siendo la 11.

En la etapa de montaña de este martes, 2 de septiembre, se espera que el líder del Ineos Grenadiers mejorase con respecto a sus rivales directos.

A pesar de que se le esperaba intentar algo en la última subida, de primera categoría, dicho arranconazo no terminó por darse.

Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Al término de la fracción, el saldo para el ciclista nacional no fue negativo, pero tampoco positivo.

Por lo hecho en el ascenso a El Ferial Larra Belagua, el mismo Egan dio su percepción y entregó las razones del sufrir que tuvo que llevar en sus piernas.

“Al final cogí mi propio ritmo y era intentar gestionar mis fuerzas, lo que podía. Para no tener el mejor día, creo que salvé el día”, fue el balance final que dio.

Sin ocultarlo, el de Zipaquirá extendió que sus complicaciones pasan porque “a veces uno no se siente de la mejor forma, pero hay que echarle ganas, a gestionar el equipo, la mente”.

De cara al futuro cercano que tendrá en la competencia ibérica, no dio muchas esperanzas: “A veces, cuando en las subidas lo sueltan a uno, no hay que desesperarse, subir suave, al ritmo de uno”.

“Intentar dar lo mejor que uno puede y, al final, uno queda satisfecho con eso”, fue cómo cerró el balance tras diez días de Vuelta a España 2025.

Ineos Grenadiers le reconoció el esfuerzo al cafetero al decir que “concluye la etapa 10, con Egan trabajando a fondo para limitar sus pérdidas en la llegada a la cima".

Egan Bernal cayó hace días al undécimo lugar de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Tejada sacó la cara por Colombia

Harold Tejada se mantuvo a rueda de Jonas Vingegaard durante la décima etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este martes 2 de septiembre.

El triunfo en solitario, en el exigente ascenso de primera categoría, quedó en manos de Jay Vine, corredor del UAE Team Emirates.

Harold Tejada, protagonista en las etapas de montaña de Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Aunque el colombiano no alcanzó la victoria, volvió a dejar buenas sensaciones al mostrar solidez en otra jornada de alta montaña.

Ya lo había hecho en la séptima fracción, también de gran exigencia, donde logró ubicarse dentro del top 10.

De cara a los próximos días, se vienen dos días bastante distintos en el cronograma de la competencia.

Este miércoles habrá día de media montaña, sin puertos de primera. Sin embargo, para el jueves sí estarán de nuevo presentes las subidas en alto.

Los Corrales de Buelna definirán este 4 de septiembre la fracción que tendrá 144.9 km.

Clasificación general tras la etapa 10 en la Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 3:56:24

2. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:35

3. Javier Romo (ESP/Movistar) a 1:04

4. Archie Ryan (IRL/EF Education-EasyPost) a 1:05

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 1:05

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 1:05

7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 1:05

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 1:05

9. Junior Lecerf (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:05

10. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:05

(...)

18. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 2:55