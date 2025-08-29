Suscribirse

Jonas Vingegaard fue sincero: confesó por qué no está atacando en la Vuelta a España 2025

El danés jugó a la defensiva en la etapa 7 y confirmó las razones de esta estrategia diseñada por el Visma-Lease a Bike.

29 de agosto de 2025, 4:58 p. m.
AUCH, FRANCE - JULY 17: Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike meets the media press prior to the 112th Tour de France 2025, Stage 12 a 180.6km stage from Auch to Hautacam 1519m / #UCIWT / on July 17, 2025 in Auch, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Jonas Vingegaard atendiendo a la prensa deportiva | Foto: Getty Images

Jonas Vinegaard (Visma-Lease a Bike) escaló a la segunda posición de la clasificación general. El danés no atacó y simplemente se dedicó a responder a los ataques de João Almeida (UAE Team Emirates) en el último puerto de la etapa 7.

Los expertos esperaban que incluso luchara por recuperar la camiseta roja, sin embargo, Vingegaard confesó que era una estrategia diseñada por sus propios directores deportivos.

Fue un gran día. No fue fácil y queríamos conservar un poco las energías. Fue una subida final difícil, pero el equipo lo hizo bien”, dijo ante los medios de comunicación.

Contexto: Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal subió puestos

De hecho, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) tuvo un camino relativamente fácil hacia la victoria. Ninguno de los escapados tenía las piernas para competirle y desde atrás le permitieron escaparse sin mayor oposición.

El único movimiento entre los favoritos fue obra de Almeida, que se paró en pedales faltando 3 kilómetros y sacudió la paz entre los candidatos a la clasificación general.

La explicación de Jonas

La sensación generalizada es que Jonas Vingegaard tiene las mismas fuerzas que el resto de favoritos y está dosificando para las dos semanas que faltan.

No obstante, él mismo se encargó de decir públicamente que habrían podido disputar la victoria de etapa contra Ayuso o el que fuera.

Si hubiéramos querido, sin duda podríamos haber luchado por la victoria, pero queremos proteger un poco al equipo”, explicó Vingegaard.

Solo al final reconoció que están pensando en todas las etapas de montaña que vienen en camino. “Necesitamos energía para la segunda y la tercera semana; son bastante duras. Así que decidimos no ir a por la victoria de etapa hoy“, agregó el danés.

Vingegaard ha sido dos veces líder en esta edición de la Vuelta a España. La primera camiseta roja la perdió a manos del francés David Gaudu (Groupama FDJ) y en Andorra la dejó en manos del noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

CERLER. HUESCA LA MAGIA, SPAIN - AUGUST 29: (L-R) Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike, Giulio Ciccone of Italy and Team Lidl - Trek and Joao Almeida of Portugal and UAE Team Emirates - XRG compete during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 7 a 188km stage from Andorra la Vella to Cerler. Huesca La Magia 1910m / #UCIWT / on August 29, 2025 in Cerler. Huesca La Magia, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Momento del ataque de Joao Almeida contra los favoritos | Foto: Getty Images

Almeida no se sorprende

Esa respuesta llegó hasta oídos de su rival directo, João Almeida, que se mostró tranquilo por lo sucedido en la séptima fracción de la ronda ibérica.

“Le pedí a Marc Soler que corriera un poco en la última subida, pero esperaba que fuera más difícil. Pero lo intenté. No quisieron cooperar detrás de mí, pero bueno, es otro día que podemos descartar”, lanzó en charla con Eurosport.

Sobre las estrategias de Vingegaard, contestó: “Hoy no tuvo que esforzarse mucho, así que no me sorprende que no lo esté haciendo, y en cierto modo lo entiendo. Es lo que es: no suele tomar el control“.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte los perfiles y recorrido de las próximas etapas

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 7)

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 25:18:02

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″

3. João Almeida (UAE Team Emirates), a 2′41″

4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 2′42″

5. Lorenzo Fortunato (Astana), a 2′47″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′49″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

8. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 2′55″

10. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′58″.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

