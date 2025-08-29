Jonas Vingegaard fue sincero: confesó por qué no está atacando en la Vuelta a España 2025

Jonas Vinegaard (Visma-Lease a Bike) escaló a la segunda posición de la clasificación general. El danés no atacó y simplemente se dedicó a responder a los ataques de João Almeida (UAE Team Emirates) en el último puerto de la etapa 7.

Los expertos esperaban que incluso luchara por recuperar la camiseta roja, sin embargo, Vingegaard confesó que era una estrategia diseñada por sus propios directores deportivos.

“Fue un gran día. No fue fácil y queríamos conservar un poco las energías. Fue una subida final difícil, pero el equipo lo hizo bien”, dijo ante los medios de comunicación.

De hecho, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) tuvo un camino relativamente fácil hacia la victoria. Ninguno de los escapados tenía las piernas para competirle y desde atrás le permitieron escaparse sin mayor oposición.

El único movimiento entre los favoritos fue obra de Almeida, que se paró en pedales faltando 3 kilómetros y sacudió la paz entre los candidatos a la clasificación general.

La explicación de Jonas

La sensación generalizada es que Jonas Vingegaard tiene las mismas fuerzas que el resto de favoritos y está dosificando para las dos semanas que faltan.

No obstante, él mismo se encargó de decir públicamente que habrían podido disputar la victoria de etapa contra Ayuso o el que fuera.

“Si hubiéramos querido, sin duda podríamos haber luchado por la victoria, pero queremos proteger un poco al equipo”, explicó Vingegaard.

Solo al final reconoció que están pensando en todas las etapas de montaña que vienen en camino. “Necesitamos energía para la segunda y la tercera semana; son bastante duras. Así que decidimos no ir a por la victoria de etapa hoy“, agregó el danés.

Vingegaard ha sido dos veces líder en esta edición de la Vuelta a España. La primera camiseta roja la perdió a manos del francés David Gaudu (Groupama FDJ) y en Andorra la dejó en manos del noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

Momento del ataque de Joao Almeida contra los favoritos | Foto: Getty Images

Almeida no se sorprende

Esa respuesta llegó hasta oídos de su rival directo, João Almeida, que se mostró tranquilo por lo sucedido en la séptima fracción de la ronda ibérica.

“Le pedí a Marc Soler que corriera un poco en la última subida, pero esperaba que fuera más difícil. Pero lo intenté. No quisieron cooperar detrás de mí, pero bueno, es otro día que podemos descartar”, lanzó en charla con Eurosport.

Sobre las estrategias de Vingegaard, contestó: “Hoy no tuvo que esforzarse mucho, así que no me sorprende que no lo esté haciendo, y en cierto modo lo entiendo. Es lo que es: no suele tomar el control“.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 7)

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 25:18:02

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″

3. João Almeida (UAE Team Emirates), a 2′41″

4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 2′42″

5. Lorenzo Fortunato (Astana), a 2′47″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′49″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

8. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 2′55″

10. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′58″.