La Vuelta a España 2025 continuó su tránsito por los puertos de alta montaña. Este viernes se disputó la séptima fracción, un recorrido de 188 kilómetros que terminaba con final en alto en Cerler-Huesca la Magia.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió a competir con los principales favoritos y se acomodó en la clasificación general.

Pero no fue el único colombiano con protagonismo en la etapa. Harold Tejada (Astana) salió al ataque desde muy temprano y se pegó a la fuga del día acompañado por el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Harold salió en el primer puerto del día y se mantuvo escapado hasta el ascenso a Cerler, cuando Ayuso emprendió su ataque buscando la victoria en solitario.

El huilense trató de mantenerse, pero su rival estaba muy fuerte a diferencia de lo que pasó en Andorra. El nacido en Barcelona dejó regados a todos y sacó una diferencia fulminante a su favor con más de dos minutos sobre el lote principal.

Egan Bernal se defiende

Nadie pudo vencer a Juan Ayuso, que se sacudió del mal momento y coronó la tercera victoria consecutiva del UAE Team Emirates en la Vuelta a España 2025.

Con el triunfo definido, la mirada de los espectadores se posó en la batalla por la clasificación general.

João Almeida (UAE Team Emirates) pegó el primer palazo y obligó a la respuesta desesperada de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Egan tardó unos segundos en cerrar el hueco, pero logró mantenerse en la pelea faltando 2.5 kilómetros.

Egan Bernal en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Marc Soler (UAE Team Emirates) sorprendió con otro ataque en el último kilómetro, aunque los favoritos le permitieron sacar terreno de por medio.

Por más que algunos intentaron moverse, la general no tuvo mayores cambios y permanece con Torstein Traeen (Bahrain Victorious) como líder.

A Egan Bernal le alcanzó para escalar a la novena posición con 2 minutos y 55 segundos de distancia al liderato, eso gracias al esfuerzo que hizo para cerrar el hueco con los demás jefes de escuadra.

Este sábado habrá etapa de perfil llano para que los esprinters se luzcan, mientras que los escaladores aguardarán por el ascenso a la Estación de Esquí de Valdezcaray programado para el domingo.

Clasificación general - Vuelta a España 2025

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 25:18:02

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″

3. João Almeida (UAE Team Emirates), a 2′41″

4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 2′42″

5. Lorenzo Fortunato (Astana), a 2′47″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′49″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

8. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′53″

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 2′55″