Juan Ayuso dio la cara: contó las razones de su debacle en la Vuelta a España 2025

Día agridulce para el UAE Team Emirates en la Vuelta a España 2025. Aunque consiguió la victoria de de etapa con Jay Vine, sufrió por la debacle de Juan Ayuso en la clasificación general.

El catalán llegó siete minutos después de los favoritos y resignó prácticamente todas sus opciones de pelear por el podio en la ronda ibérica.

Apenas cruzó la meta en Pal, los medios locales corrieron para obtener las primeras declaraciones de Ayuso en otro día oscuro del ciclismo español en 2025.

“Estoy mejorando cada vez más, pero aún no soy lo suficientemente bueno para competir en subida. Tenía que seguir intentándolo, y lo hice, pero sigo sin sentirme bien”, declaró el ciclista de 22 años.

Cabe recordar que Ayuso fue al Giro de Italia y alcanzó a ser líder de la general con buena diferencia sobre el resto, pero en la última semana sucumbió ante la fortaleza de Simon Yates (Visma-Lease a Bike) y terminó retirándose.

Documento sin título La Vuelta España 2025 — Tabla general

Adiós a la general

La Vuelta a España parecía la oportunidad perfecta si quería sacudirse de aquella derrota, sin embargo, el panorama pinta peor de lo esperado.

“Sabía de antemano que sería difícil y que no me sentía muy bien. Es normal que la gente espere más de mí; estoy haciendo todo lo posible. No fue como en el Giro, cuando tuve una caída”, explicó el nacido en Barcelona.

Afortunadamente, para el UAE, todavía les queda la opción de João Almeida en la batalla contra Jonas Vingegaard y los demás favoritos.

Ayuso confirmó que ahora trabajará a favor del portugués y se mostró contento por la victoria de Jay Vine, de la que se enteró cuando logró culminar el recorrido de la etapa 6.

“Acabo de enterarme de la victoria de Jay Vine. Con el equipo, intentaremos rendir al máximo durante el resto de la Vuelta”, completó.

Las declaraciones de Ayuso, eso sí, dejan en evidencia una desconexión entre la dirección deportiva y el sentir de sus corredores. “El equipo me pidió que probara, para ver si mejoraba, y por respeto lo he intentado, pero hoy como no me seguía encontrando bien me he dejado llevar”, expuso.

Juan Ayuso, corredor del UAE Team Emirates | Foto: AFP

Este viernes habrá montaña y se espera que Juan Ayuso trate de meterse en la fuga. De lo contrario, volverá a perder tiempo respecto a los favoritos esperando por el día en el que se encuentre a plenitud de condiciones.

Almeida seguirá buscando el momento de atacar a Vingegaard y sacar la diferencia que le permita vestirse de rojo, teniendo en cuenta que el nuevo líder es Torsten Traeen, pero en cuestión de tiempo la perderá.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 6)

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 20:25:46

2. Bruno Armirail (Decathlon AG2E), a 31″

3. Lorenzo Fortunato (Astana), a 1′01″

4. Louis Vervaeke (Soudal-Quickstep), a 1′58″

5. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″

6. João Almeida (UAE Team Emirates), a 2′41″

7. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 2′42″

8. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′49″

9. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′53″