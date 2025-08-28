Suscribirse

Ciclismo

Aterrador accidente para Chris Froome: cinco costillas rotas, fractura y primera decisión

Quien fuera el rival directo de Nairo Quintana en Europa corrió con mala suerte mientras se entrenaba en Francia. El primer parte es preocupante.

28 de agosto de 2025, 2:15 p. m.
Chris Froome, británico que hace parte de las filas del Israel-Premier Tech.
Chris Froome, británico que está en el equipo Israel-Premier Tech. | Foto: Getty Images

Por estos días el mundo ciclístico está con la mira puesta sobre la Vuelta a España 2025.

Sin embargo, sucesos como el acontecido con Chris Froome desvían la atención por la gravedad de lo sucedido en Europa.

De acuerdo a los portales más importantes, el corredor multicampeón en su mejor momento habría sido arrollado por un vehículo mientras entrenaba.

Chris Froome durante otro accidente reciente que tuvo en Europa
Chris Froome durante otro accidente reciente que tuvo en Europa | Foto: Getty Images

L’Équipe, de Francia, entregó detalles de lo sucedido en su portal web: “Fue hospitalizado tras sufrir una caída durante un entrenamiento cerca de Saint-Raphaël (Var) el miércoles”.

Después de dar la aterradora noticia, complementó con la primera decisión que se habría tomado para el ciclista: “El británico de 40 años está consciente y no se espera que pueda volver a competir esta temporada”.

Se aclara la versión

Aunque en un primer momento se habló sobre la supuesta culpabilidad de un automóvil en el suceso, con el paso de las horas se aclaró que nada tuvo que ver un protagonista externo.

Las mismas redes del ciclista aclararon el suceso así: “Chris fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon ayer por la tarde tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento [no hubo otros ciclistas ni vehículos implicados]”.

Adicional a esto, dieron el primer parte médico para el corredor que hace parte del Israel-Premier Tech: “Se encuentra estable y no ha sufrido ninguna lesión en la cabeza”.

Aunque no existiera una lesión de cabeza, en el resto del cuerpo el dictamen dado para Froome no es el más favorable.

“Las pruebas médicas han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en la vértebra lumbar, por lo que será operado esta tarde”, precisaban.

Contexto: Chris Froome no olvida: soltó tajante confesión sobre Nairo Quintana y causó sorpresa

Y luego de ello terminaron con “informaremos sobre el estado de Chris tras la operación”.

Esto deja sentenciado por completo el futuro deportivo del pedalista de 40 años, quien ya no vería más acción en lo que resta del 2025.

Nairo y Froome; hasta en las penas juntos

En Colombia el apellido Froome durante mucho tiempo significó rivalidad, por lo que era coexistir en la élite junto a Nairo Quintana.

Más de una vez a estos dos se les vio librar de las batallas más apasionantes en las grandes vueltas del Viejo Continente.

PARIS, FRANCE - JULY 26: Chris Froome of Great Britain and Team Sky wearing the overall yellow jersey is congratulated by second place Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team on the podium following stage twenty one of the 2015 Tour de France, a 109.5 km stage from Sevres to the Champs Elysees Avenue in Paris on July 26, 2015 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Nairo Quintana junto a Chris Froome en el podio del Tour de Francia 2015. | Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo su carrera fue mermando. El factor de la edad y la aparición de nuevos talentos los fue relegando de las primeras páginas.

Ahora, con la experiencia a cuestas, tanto el colombiano como el británico buscan terminar su carrera profesional de la manera más decorosa.

Si bien aportan desde lo que pueden, sus últimos meses han sido complejos por los accidentes que han tenido que librar.

Contexto: Ni el Giro, ni la Vuelta: Nairo Quintana dijo cuál es la mejor victoria de su carrera

Quintana hoy día no es parte de la Vuelta a España 2025, por haber sufrido una caída durísima durante la Vuelta a Burgos.

Pasadas dos semanas, el corredor del Movistar Team apenas se está terminando de recuperar. En las últimas horas, mostró algo de avance, pero aun con moretones de gran tamaño sobre uno de los costados de su espalda.

