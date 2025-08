Ni el Giro, ni la Vuelta: Nairo Quintana dijo cuál es la mejor victoria de su carrera

“Los colombianos y los latinos veíamos tan lejos el poder estar en un podio del Tour de Francia. Nosotros habíamos escuchado historias de Lucho (Herrera), de Fabio (Parra) y compañía... de las luchas que tuvieron, cómo tuvieron que superarse, pero nosotros lo escuchamos y no lo vimos, no lo habíamos vivido”, agregó.

“Muchos me dicen ‘tenías que ganar tú’... Yo con lo que me quedo y siempre le he dicho a mi familia, es que no duden ni un poquito que di el máximo. Si yo di el máximo, no me queda resentimiento alguno”, explicó.