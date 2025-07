Nairo Quintana vaticina lo peor para el ciclismo de Colombia: “Habrá una crisis fuerte”

Esos Nairo Quintana o Rigoberto Urán cada vez son menos. Del primero hay que decir que lo sigue intentando, pero ya no está en sus mejores épocas cuando se daba parejo con Chris Froome.

Sobre lo que hacía hace un tiempo por las montañas del Viejo Continente soltó: “Ahora soy consciente de lo que sucedía. Siempre he dado todo lo mejor de mí para representar a Colombia”.

Sobre sus mejores años en el pelotón principal, dio cuenta de un largo periodo que, a su consideración, fue el mejor: “Tuve del 2013 al 2017 los años más brillantes. No sé si me equivoco, pero en el 2016, solo en una, no hice podio”.