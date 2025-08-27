¿Cuándo empieza la alta montaña en la Vuelta a España 2025? Día clave para los colombianos

Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la Vuelta a España 2025 y confirmó que es el gran favorito para quedarse con la camiseta roja.

Detrás de él vienen dos amenazas de gran calibre, ambos defendiendo los colores del UAE Team Emirates: Juan Ayuso y João Almeida.

Egan Bernal cayó a la décima casilla de la general, sin embargo, su diferencia respecto al líder es solo de 22 segundos.

Por delante tiene corredores a los que fácilmente puede superar en la montaña, por lo que la ilusión permanece intacta.

Etapa 6: llega la alta montaña

Muchos aficionados se preguntan cuándo empezarán a subirse los grandes puertos de esta Vuelta a España y la respuesta es muy clara: desde este jueves 28 de agosto.

La etapa 6 cuenta con 170.3 kilómetros de recorrido y tiene cuatro subidas categorizadas, entre ellas dos de primera categoría.

De hecho, la línea de meta está ubicada en la región de Pal en Andorra, país vecino de España. Ese puerto será determinante para el rumbo de la clasificación general y dejará en evidencia a los corredores con mejores fuerzas.

Y es que son 9.5 kilómetros de subida con pendientes del 6.5 % en promedio de inclinación. La zona más difícil está justo antes del último kilómetro, lo que promete chipas volando entre los favoritos.

Egan Bernal apostará por una escalada de largo aliento, mientras que otros corredores como Juan Ayuso y el propio Vingegaard cuentan con más potencia de piernas para intentar ganarlo sobre el final.

Colombia también cuenta con candidatos para la victoria de etapa como Sergio Higuita (Astana), Esteban Chaves (EF Education) o el propio Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Perfil de la etapa 6 de la Vuelta a España | Foto: Especiales Semana

Vingegaard anticipa la fiesta

Si hay una voz autorizada para hablar de lo que se aproxima es el líder de la clasificación general, Jonas Vingegaard, quien anticipó que será la etapa más dura de lo disputado hasta ahora.

“Mañana es la primera etapa realmente dura. Tenemos que estar listos para luchar de nuevo", dijo a los medios oficiales de la Vuelta a España.

Jonas no solo luchará contra el cansancio y las duras rampas, sino también con los ataques del UAE Team Emirates. Aunque Tadej Pogačar no está disputando esta edición, Ayuso y Almeida no son precisamente rivales sencillos de vencer.

Lo que reconforta al danés es haber recuperado la camiseta roja, lo que le permite jugar a la defensiva y esperar el momento exacto para atacar. “Estoy contento de volver a llevar el maillot rojo; es precioso. Lo perdimos ayer, pero cada día con el maillot rojo es una ventaja", señaló.

Vingegaard es para muchos el gran favorito al título, sin embargo, de refrendarlo en las dos semanas y media que quedan hasta Madrid.

Superada la etapa 6, habrá un fin de semana repleto de montaña en el que solo el más fuerte aguantará y podrá dormir con la camiseta roja en su armario.