Egan Bernal revela las dos cosas que cambió para ganar la Vuelta a España 2025: “Tengo fe”

Egan Bernal es la gran esperanza de Colombia para pelear por la clasificación general de la Vuelta a España 2025. El corredor zipaquereño se siente motivado y sueña con el único título que le falta para completar el triplete.

En declaraciones para la Gazzetta dello Sport, Egan confesó las dos cosas que cambiaron esta temporada y que lo ilusionan en el objetivo de plantarle cara a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

En primer lugar, tiene nuevo entrenador: Adrián López reemplazó a Xabier Artetxte y eso ha modificado el enfoque de la preparación para las últimas competencias.

Además de eso, Egan Bernal decidió operarse de la espalda a finales del año pasado y los resultados fueron estupendos para recuperar gran parte del nivel que tenía antes del grave accidente sufrido en 2022.

Egan Bernal, mejor colombiano de la Vuelta a España 2025 | Foto: AP

El ‘nuevo’ Egan Bernal

“La diferencia más evidente es que este año por fin no siento dolor de espalda. Me afectó durante mucho tiempo, penalizando mi rendimiento. Ahora es diferente, y se refleja también en mi preparación. Y en la carrera: no podría haber hecho un esfuerzo como el del domingo, por ejemplo”, explicó Bernal.

Sobre el papel hay un gran favorito para llevarse el título de la Vuelta a España, sin embargo, en el ciclismo cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparado para afrontarlo.

Aunque muchos estén escépticos, Egan Bernal cree firmemente en poder llegar a Madrid vestido de rojo. “Tengo fe en mis compañeros, y estas primeras etapas no han hecho más que confirmarlo”, declaró.

“Los retos me motivan, y me encanta la adrenalina de pedalear. Es algo único, difícil de explicar con palabras. Y luego está el empuje del público. Oigo decir que la Vuelta es la única Gran Vuelta que me falta, que puedo lograrla, que vale la pena intentarlo. Y estoy convencido de ello”, completó el zipaquireño.

Egan Bernal y su equipo | Foto: Getty Images

Malos recuerdos en España

Egan admite que sus recuerdos en la Vuelta a España no son buenos, pues su última participación fue en 2023 y terminó en la casilla 55 de la clasificación general sufriendo por los dolores.

“El nivel es muy alto aquí, incluso sin Pogacar, y me sentí bien. Luego, la carrera se decidirá en las largas subidas más arriba, y es en ese tipo de rutas donde tendré que estar preparado”, apuntó.

Aun cuando su último gran triunfo fue en el Giro de Italia 2021, Egan Bernal se pone la vara muy alta y confía en estar a la altura de los mejores del pelotón.

“Me gusta pensar en grande. La victoria no está garantizada, pero estoy acostumbrado a empezar con ese objetivo: nunca quedar segundo. Mientras sea corredor, pensaré así”, sentenció.