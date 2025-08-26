Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) perdió el liderato de la Vuelta a España 2025, que ahora le pertenece al francés David Gaudu (Groupama FDJ).

Aunque el corredor danés no sufrió pérdidas de tiempo en el masivo final de la etapa 4, llegó 17 puestos por detrás de Guadu y por eso se vio obligado a ceder la camiseta roja.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) continúa siendo el mejor colombiano de la clasificación general, a 14 segundos de la cima.

Este miércoles se disputará una etapa clave para sus aspiraciones, pues habrá contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en la región de Figueres.

Vingegaard aspira a recuperar el liderato, pero Egan cuenta con un especialista como Filippo Ganna que seguramente le marcará el camino para conseguir la victoria de etapa.

Egan Bernal junto a Filippo Ganna, corredor italiano del Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

Egan Bernal habla sobre Vingegaard

Es cierto que la principal fortaleza de Egan Bernal son las subidas de largo aliento, pero la contrarreloj por equipos supone una posibilidad para consolidarse dentro de los primeros lugares de la general.

Al colombiano le preguntaron si considera indestronable a Vingegaard y su respuesta dejó claro que intentarán arrebatarle ese favoritismo.

“No sé, vamos a ver”, declaró Egan tras el final de la cuarta etapa en Voiron. El joven maravilla vio de cerca el trabajo de Gaudu y la forma en la que se provocó el cambio de liderato en la Vuelta a España 2025.

Egan insistió que todavía es muy prematuro para dar un veredicto: "Ahora pronto viene la primera etapa de montaña y vamos a ver lo que ocurre“.

El zipaquereño tiene claros sus objetivos a corto plazo: “por el momento mañana a hacer una buena crono con los muchachos y luego veremos qué tal en la primera llegada en alto“.

Alegría por Ben Turner

Aun cuando todas las energías estaban puestas en salvarse de posibles caídas, el día terminó con balance positivo para el Ineos Grenadiers por la victoria de Ben Turner en el esprint.

“Veníamos pensando todo el día en la crono de mañana, obviamente Ben quería hacer el esprint y ganó, pero en general todos queremos guardar para mañana para crono”, dijo Egan Bernal.

El escalador colombiano se le acercó a su compañero después de cruzar la línea de meta y lo felicitó por el buen remate de carrera que le permitió imponerse sobre otros especialistas en la velocidad como Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) o Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Turner llegó a última hora por la lesión de Lucas Hamilton, quien fue descartado el día antes de tomar la partida en Turín.

Egan Bernal felicitando a Ben Turner, ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 4)

1. David Gaudu (Groupama FDJ) - 15:45:50

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 0″

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 8″

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 14″

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 16″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 16″

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorios), a 16″

8. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 16″

9. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 16″

10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a 16″