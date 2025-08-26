Suscribirse

Egan Bernal sonríe en la Vuelta a España 2025: magistral victoria del Ineos en la etapa 4

La escuadra británica dio la sorpresa ante los esprínters y celebró su primer triunfo en los pedales de Ben Turner.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 2:51 p. m.
BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: A general view of Magnus Sheffield of The United States, Egan Bernal of Colombia, Filippo Ganna of Italy, Bob Jungels of Luxembourg, Michal Kwiatkowski of Poland, Victor Langellotti of Monaco, Brandon Smith Rivera of Colombia, Ben Turner of Great Britain and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal sigue cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

La Vuelta a España 2025 completó su cuarta etapa de competencias, un recorrido de 206.7 kilómetros de extensión entre Susa y Voiron. Ben Turner le dio la primera victoria de esta edición al Ineos Grenadiers.

La fuga se hizo presente desde muy temprano, pero el grupo de favoritos no los dejó escapar ante el peligro de un movimiento fuerte en la clasificación general.

Completados los tres puertos del día, el lote principal trabajó en conjunto para darle cacería a los fugados y selló la neutralización cuando faltaban 40 kilómetros a la línea de meta.

Contexto: Inesperado retiro sacude la clasificación general de la Vuelta a España: favorito se despidió

Todo parecía destinado a definirse en un esprint numeroso; sin embargo, Bruno Armirail (Decathlon AG2R) se jugó su propia carta con un ataque en solitario.

El francés amenazó la camiseta roja de Jonas Vingegaard y también la posición de varios favoritos, entre ellos el propio Egan Bernal, que puso en marcha a sus gregarios para evitar que le pudieran quitar la cuarta casilla de la general.

Victoria de Ben Turner

Armirail trató de dar la sorpresa, pero al ser un final mayormente llano, le fueron disminuyendo las diferencias poco a poco hasta ser capturado.

De ahí en adelante, el pelotón se convirtió en una batalla cerrada por ubicar a los esprínters en la parte frontal.

Lidl-Trek apretó el acelerador tratando que Mads Pedersen llegara con ventaja sobre sus rivales, mientras que Visma hizo lo suyo para blindar a Jonas Vingegaard de posibles accidentes.

De hecho, sí hubo una caída importante en la parte final del recorrido, donde George Bennett (Israel-PremierTech) terminó siendo el principal afectado. En esa situación también estuvo implicado Jai Vine (UAE Team Emirates), aunque pudo reincorporarse rápidamente a la rueda del pelotón.

Cuando cruzaron la línea de los últimos tres kilómetros, los principales favoritos se quedaron atrás y permitieron que el protagonismo pasara a otras manos.

Contexto: Clasificación general de la Vuelta a España 2025: así quedó tras la etapa 4

El foco de atención estaba puesto sobre Jasper Philipsen y Mads Pedersen, pero la victoria quedó en manos del británico Ben Turner (Ineos Grenadiers).

El compañero de Egan Bernal llegó desde atrás y apretó los dientes para sacarle casi una bicicleta de diferencia a sus rivales.

Cabe recordar que Turner se sumó a última hora para esta Vuelta a España. El convocado era Lucas Hamilton, pero sufrió problemas médicos a última hora y el Ineos tuvo que modificar su nómina de corredores.

El británico se retiró del Renewi Tour la semana pasada y viajó de emergencia hasta territorio italiano para sumarse al equipo de Egan y compañía. Ese esfuerzo fue premiado con una victoria de etapa que da parte de tranquilidad para la dirección deportiva.

VOIRON, FRANCE - AUGUST 26: Ben Turner of Great Britain and Team INEOS Grenadiers celebrates at finish line as stage winner during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Voiron, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Ben Turner celebrando su victoria en la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Clasificación de la etapa 4 - Vuelta a España 2025

1. Ben Turner (Ineos Grenadiers) - 4:50:14

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick), a 0″

3. Edward Planckaert (Alpecin-Deceunick), a 0″

4. Ethan Vernon (Israel PremierTech), a 0″

5. Jenthe Biermans (Arkéa B&B Hotels), a 0″

6. Mads Pedersen (Lidl-Trek), a 0″

7. Fabio Christen (Q36.5 Cycling), a 0″

8. Orluis Aular (Movistar Team), a 0″

9. Guillermo Silva (Caja Rural), a 0″

10. Nicolo Buratti (Bahrain Victorious), a 0″

La Vuelta España 2025 — Etapa 4

