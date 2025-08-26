Egan Bernal sonríe en la Vuelta a España 2025: magistral victoria del Ineos en la etapa 4

La Vuelta a España 2025 completó su cuarta etapa de competencias, un recorrido de 206.7 kilómetros de extensión entre Susa y Voiron. Ben Turner le dio la primera victoria de esta edición al Ineos Grenadiers.

La fuga se hizo presente desde muy temprano, pero el grupo de favoritos no los dejó escapar ante el peligro de un movimiento fuerte en la clasificación general.

Completados los tres puertos del día, el lote principal trabajó en conjunto para darle cacería a los fugados y selló la neutralización cuando faltaban 40 kilómetros a la línea de meta.

Todo parecía destinado a definirse en un esprint numeroso; sin embargo, Bruno Armirail (Decathlon AG2R) se jugó su propia carta con un ataque en solitario.

El francés amenazó la camiseta roja de Jonas Vingegaard y también la posición de varios favoritos, entre ellos el propio Egan Bernal, que puso en marcha a sus gregarios para evitar que le pudieran quitar la cuarta casilla de la general.

🏁- 31 km | Stage 4️⃣ Etapa 4️⃣



💪 Bruno Armirail goes for it!



💥 ¡Bruno Armirail quiere guerra!



#LaVuelta25 pic.twitter.com/fQTIaKW1mb — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2025

Victoria de Ben Turner

Armirail trató de dar la sorpresa, pero al ser un final mayormente llano, le fueron disminuyendo las diferencias poco a poco hasta ser capturado.

De ahí en adelante, el pelotón se convirtió en una batalla cerrada por ubicar a los esprínters en la parte frontal.

Lidl-Trek apretó el acelerador tratando que Mads Pedersen llegara con ventaja sobre sus rivales, mientras que Visma hizo lo suyo para blindar a Jonas Vingegaard de posibles accidentes.

De hecho, sí hubo una caída importante en la parte final del recorrido, donde George Bennett (Israel-PremierTech) terminó siendo el principal afectado. En esa situación también estuvo implicado Jai Vine (UAE Team Emirates), aunque pudo reincorporarse rápidamente a la rueda del pelotón.

Cuando cruzaron la línea de los últimos tres kilómetros, los principales favoritos se quedaron atrás y permitieron que el protagonismo pasara a otras manos.

El foco de atención estaba puesto sobre Jasper Philipsen y Mads Pedersen, pero la victoria quedó en manos del británico Ben Turner (Ineos Grenadiers).

El compañero de Egan Bernal llegó desde atrás y apretó los dientes para sacarle casi una bicicleta de diferencia a sus rivales.

Cabe recordar que Turner se sumó a última hora para esta Vuelta a España. El convocado era Lucas Hamilton, pero sufrió problemas médicos a última hora y el Ineos tuvo que modificar su nómina de corredores.

El británico se retiró del Renewi Tour la semana pasada y viajó de emergencia hasta territorio italiano para sumarse al equipo de Egan y compañía. Ese esfuerzo fue premiado con una victoria de etapa que da parte de tranquilidad para la dirección deportiva.

Ben Turner celebrando su victoria en la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Clasificación de la etapa 4 - Vuelta a España 2025

1. Ben Turner (Ineos Grenadiers) - 4:50:14

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick), a 0″

3. Edward Planckaert (Alpecin-Deceunick), a 0″

4. Ethan Vernon (Israel PremierTech), a 0″

5. Jenthe Biermans (Arkéa B&B Hotels), a 0″

6. Mads Pedersen (Lidl-Trek), a 0″

7. Fabio Christen (Q36.5 Cycling), a 0″

8. Orluis Aular (Movistar Team), a 0″

9. Guillermo Silva (Caja Rural), a 0″

10. Nicolo Buratti (Bahrain Victorious), a 0″