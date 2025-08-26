Rápidamente, se disputa la Vuelta a España 2025. Este 26 de agosto se llevó a cabo la cuarta etapa, con un recorrido de 206.7 kilómetros entre Susa y Voiron.

Fue un recorrido que dejó como ganador a Ben Turner, del Ineos Grenadiers, quien hizo celebrar al colombiano y líder de la escuadra, Egan Bernal.

¡Ven que te enseño cómo se hace! Ben Turner sprintó mejor en el final para aventajar a Jasper Philipsen y quedarse así con el triunfo en la etapa 4 de #LaVuelta25. 💪🇬🇧 pic.twitter.com/vTvnDf48Ox — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 26, 2025

Para los colombianos en competencia, se puede decir que fue un día tranquilo en un trazado donde había dos subidas de segunda categoría y un remate a la velocidad desde el kilómetro 90.

Egan Bernal se cuidó de algún inconveniente que lo pudiera afectar para mantener su cuarto lugar en la clasificación general.

Egan Bernal a rueda de sus gregarios en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago fue el mejor nacional a lo largo del recorrido al ubicarse en el puesto 46.

Entre los movimientos más importantes que dejó la etapa, llama la atención el cambio de líder; pasó de ser Jonas Vingegaard a David Gaudu.

Fuga no prosperó para llegar a Voiron

Varios animadores tuvo el recorrido en suelo ibérico; uno que lo intentó en solitario fue el del Decathlon AG2R La Mondiale Team, Bruno Armirail.

Faltando 20 kilómetros para la meta, el competidor francés guerreó por llegar primero; sin embargo, desde atrás el pelotón lo capturó a escasos metros del cierre.

Con el pelotón agrupado, todos intentaron acomodarse de la mejor forma para llegar al remate al esprint, en donde triunfó el británico, Ben Turner.

Ben Turner junto a Egan Bernal celebrando la etapa 4 de la Vuelta España 2025. | Foto: Getty Images

Con un llanto imparable se le escuchó a Turner celebrar el triunfo del día. Allí acudieron sus compañeros para felicitarle, entre ellos el colombiano Bernal.

Cámaras y videos retrataron el momento entre ambos, y en el que celebra a más no poder todo el Ineos Grenadiers.

Egan Bernal sigue cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

En cierta forma, y desde muy temprano en La Vuelta, el cuadro británico pudo dar de qué hablar para quitarse de encima la presión que ejercen desde Jumbo-Visma.

Quienes acompañaron al ganador en el podio de la cuarta fracción fueron Jasper Philipsen y Edward Planckaert.

Este miércoles, 27 de agosto, llega para el pelotón general la primera contrarreloj por equipos, a disputarse en Figueres, con una extensión de 24.1 kilómetros, completamente plano.

Clasificación general (etapa 4) - Vuelta a España 2025

1. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - 15:45:50

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m.t.

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:08

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:14

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:16

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:16

7. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:16

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:16

9. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:16

10. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:16