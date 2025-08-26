Suscribirse

Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan se salva y Buitrago resiste tras la etapa 4

Un recorrido llano fue superado de manera satisfactoria por el pelotón general. Este miércoles se espera la primera contrarreloj individual.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 2:58 p. m.
Egan Bernal ve de cerca a Jonas Vingegaard en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal ve cerca a Jonas Vingegaard en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Rápidamente, se disputa la Vuelta a España 2025. Este 26 de agosto se llevó a cabo la cuarta etapa, con un recorrido de 206.7 kilómetros entre Susa y Voiron.

Fue un recorrido que dejó como ganador a Ben Turner, del Ineos Grenadiers, quien hizo celebrar al colombiano y líder de la escuadra, Egan Bernal.

Para los colombianos en competencia, se puede decir que fue un día tranquilo en un trazado donde había dos subidas de segunda categoría y un remate a la velocidad desde el kilómetro 90.

Egan Bernal se cuidó de algún inconveniente que lo pudiera afectar para mantener su cuarto lugar en la clasificación general.

LIMONE PIEMONTE, ITALY - AUGUST 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 2 a 159.5km stage from Alba to Limone Piemonte 1389m / #UCIWT / on August 24, 2025 in Limone Piemonte, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal a rueda de sus gregarios en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago fue el mejor nacional a lo largo del recorrido al ubicarse en el puesto 46.

Entre los movimientos más importantes que dejó la etapa, llama la atención el cambio de líder; pasó de ser Jonas Vingegaard a David Gaudu.

Contexto: Inesperado retiro sacude la clasificación general de la Vuelta a España: favorito se despidió

Fuga no prosperó para llegar a Voiron

Varios animadores tuvo el recorrido en suelo ibérico; uno que lo intentó en solitario fue el del Decathlon AG2R La Mondiale Team, Bruno Armirail.

Faltando 20 kilómetros para la meta, el competidor francés guerreó por llegar primero; sin embargo, desde atrás el pelotón lo capturó a escasos metros del cierre.

Con el pelotón agrupado, todos intentaron acomodarse de la mejor forma para llegar al remate al esprint, en donde triunfó el británico, Ben Turner.

Ben Turner junto a Egan Bernal celebrando la etapa 4 de la Vuelta España 2025
Ben Turner junto a Egan Bernal celebrando la etapa 4 de la Vuelta España 2025. | Foto: Getty Images

Con un llanto imparable se le escuchó a Turner celebrar el triunfo del día. Allí acudieron sus compañeros para felicitarle, entre ellos el colombiano Bernal.

Cámaras y videos retrataron el momento entre ambos, y en el que celebra a más no poder todo el Ineos Grenadiers.

BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: A general view of Magnus Sheffield of The United States, Egan Bernal of Colombia, Filippo Ganna of Italy, Bob Jungels of Luxembourg, Michal Kwiatkowski of Poland, Victor Langellotti of Monaco, Brandon Smith Rivera of Colombia, Ben Turner of Great Britain and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal sigue cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

En cierta forma, y desde muy temprano en La Vuelta, el cuadro británico pudo dar de qué hablar para quitarse de encima la presión que ejercen desde Jumbo-Visma.

Quienes acompañaron al ganador en el podio de la cuarta fracción fueron Jasper Philipsen y Edward Planckaert.

Este miércoles, 27 de agosto, llega para el pelotón general la primera contrarreloj por equipos, a disputarse en Figueres, con una extensión de 24.1 kilómetros, completamente plano.

Contexto: Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la Vuelta a España: reveló lo que no se vio

Clasificación general (etapa 4) - Vuelta a España 2025

1. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - 15:45:50

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m.t.

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:08

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:14

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:16

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:16

7. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:16

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:16

9. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:16

10. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:16

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a EspañaVuelta a España 2025clasificación generalEgan Bernalegan bernal hoySantiago Buitrago

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.