Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la Vuelta a España: reveló lo que no se vio

El colombiano contó lo que pasó en el pelotón cuando el nuevo líder de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, se cayó en la segunda etapa.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

24 de agosto de 2025, 7:01 p. m.
Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la segunda etapa de La Vuelta a España 2025.
Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la segunda etapa de la Vuelta a España 2025. | Foto: Izq: Transmisión Caracol Sports / Der: Getty Images.

El gran protagonista de la Vuelta a España 2025, este domingo 24 de agosto, fue Jonas Vingegaard. El corredor danés, al servicio del Team Visma | Lease a Bike, ganó la segunda etapa de la carrera y se convirtió en el nuevo líder.

Pero para Colombia brilla otro nombre, un viejo conocido en Europa que quiere seguir destacando y, por qué no, ganar la Vuelta a España para tener en sus vitrinas las tres grandes: Egan Bernal (Ineos).

El escarabajo tuvo un día magistral: acabó cuarto, llegando apenas por detrás de Vingegaard, y se pone también cuarto en la general, a tan solo 10 segundos del danés. Así, se divisa una interesante pelea deportiva en las siguientes jornadas.

Egan Bernal en la primera etapa de La Vuelta a España 2025.
Egan Bernal sigue a paso firme en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal sobre la caída de Vingegaard: “Hubo mucho estrés”

Lo que hace aún más épica la victoria de Jonas Vingegaard, este domingo, es que el corredor de 28 años se cayó faltando 25 kilómetros para la meta. Al no presentar gravedad, y fiel a su estilo, se paró y siguió en competencia.

Pero lo que no se sabía era cuál había sido la reacción del pelotón ante la caída de Jonas Vingegaard. Como Egan estaba en el grupo, dio detalles al respecto.

“El pelotón bajó un poco el ritmo, había muchísimo estrés. Como siempre, la primera semana de todas las grandes es un poco locura, pero todos sabemos la calidad de compañeros que tengo ahí. Iba en coche... hoy salvé el día gracias a Dios”, dijo Bernal, en atención a los medios, después de la carrera.

Jonas Vingegaard, nuevo líder de La Vuelta a España 2025.
Jonas Vingegaard, nuevo líder de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Ya respecto a su desempeño individual en la segunda etapa de la Vuelta, Egan no pudo evitar mostrarse contento. Cada vez se acerca más a un nivel élite que lo coloca como favorito a pelear en la carrera.

“La verdad no pensaba disputar la etapa, creo que venía con otra mentalidad para la etapa de hoy. Bueno, nada, al final estaba ahí adelante y dije bueno, ¿por qué no? Al menos intentarlo y creo que es bueno para la moral estar ahí adelante”, confesó el colombiano.

Por la misma línea, sentenció: “Está bien (pelear al frente). La verdad que uno no sabe realmente cómo se ve. Uno siente que se va moviendo, a veces desde fuera se ve mucho mejor la carrera, pero bueno, creo que estuvo bien”.

Egan Bernal y los demás ciclistas tendrán su próximo reto el lunes 25 de agosto. Ese día recorrerán 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres. Al igual que este domingo, habrá un par de inclinaciones, algo que influiría en los tiempos definitivos.

La Vuelta España 2025 — Etapa 2

La Vuelta España 2025 — Tabla general

