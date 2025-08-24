Ciclismo
Clasificación general de La Vuelta a España 2025 - etapa 2: Vingegaard y Egan Bernal dan batacazo
Jonas Vingegaard es el nuevo líder de la Vuelta a España 2025, y Egan Bernal no le pierde el paso tras una brillante etapa.
Solo bastó el desarrollo de la segunda etapa en La Vuelta a España 2025 para que los llamados a ser protagonistas se llevaran todos los focos. Fue este domingo, 24 de agosto, entre Alba y Limone Piemone, que se vivió una apasionante jornada.
Tras 159.5 kilómetros de recorrido, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la etapa en una emocionante definición marcada por lluvia, y después de haber sufrido una caída. Así, el danés se convierte en el nuevo líder de la Vuelta a España 2025.
Colombia vibró gracias a Egan Bernal (Ineos). El escarabajo peleó pedal a pedal con Vingegaard y llegó cuarto en la etapa de hoy. Así las cosas, es cuarto en la clasificación general y está a 10 segundos de Jonas.
Pero hay otra noticia positiva para los cafeteros que corren en esta edición de La Vuelta. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) se mete séptimo en el acumulado y asoma a 12 segundos de la camisa roja.
Este lunes, seguirán las emociones en la Vuelta a España 2025. 134.6 kilómetros, entre San Maurizio Canavese y Ceres, serán la tercera etapa en la competencia. Vingegaard a retener su liderato y los perseguidores a quitárselo.
Clasificación de la etapa 2 en La Vuelta a España 2025
1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 3:47:14
2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) - m.t.
3. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - m.t.
4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.
5. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:02
6. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 0:02
7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:02
8. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:02
9. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:02
10. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:02
(...)
16 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - a 0:02
21 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - a 0:02
51 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 0:49
58 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 1:10
71 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:10
81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:36
La Vuelta España 2025 — Etapa 2
Clasificación general tras la etapa 2 en La Vuelta a España 2025
1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 7:56:16
2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:04
3. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 0:06
4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:10
5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:12
6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:12
7. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:12
8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:12
9. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:12
10. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:12
(...)
24 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 0:12
49 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 0:59
61 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 1:20
68 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:20
81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:46