Solo bastó el desarrollo de la segunda etapa en La Vuelta a España 2025 para que los llamados a ser protagonistas se llevaran todos los focos. Fue este domingo, 24 de agosto, entre Alba y Limone Piemone, que se vivió una apasionante jornada.

Tras 159.5 kilómetros de recorrido, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la etapa en una emocionante definición marcada por lluvia, y después de haber sufrido una caída. Así, el danés se convierte en el nuevo líder de la Vuelta a España 2025.

Jonas Vingegaard, nuevo líder de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Colombia vibró gracias a Egan Bernal (Ineos). El escarabajo peleó pedal a pedal con Vingegaard y llegó cuarto en la etapa de hoy. Así las cosas, es cuarto en la clasificación general y está a 10 segundos de Jonas.

Pero hay otra noticia positiva para los cafeteros que corren en esta edición de La Vuelta. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) se mete séptimo en el acumulado y asoma a 12 segundos de la camisa roja.

Este lunes, seguirán las emociones en la Vuelta a España 2025. 134.6 kilómetros, entre San Maurizio Canavese y Ceres, serán la tercera etapa en la competencia. Vingegaard a retener su liderato y los perseguidores a quitárselo.

Clasificación de la etapa 2 en La Vuelta a España 2025

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 3:47:14

2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) - m.t.

3. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - m.t.

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

5. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:02

6. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 0:02

7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:02

8. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:02

9. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:02

10. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:02

(...)

16 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - a 0:02

21 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - a 0:02

51 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 0:49

58 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 1:10

71 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:10

81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:36

La Vuelta España 2025 — Etapa 2

Clasificación general tras la etapa 2 en La Vuelta a España 2025

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 7:56:16

2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:04

3. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 0:06

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:10

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:12

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:12

7. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:12

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:12

9. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:12

10. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:12

(...)

24 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 0:12

49 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 0:59

61 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 1:20

68 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:20

81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:46

Egan Bernal se mete en la parte alta de la clasificación general en La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images