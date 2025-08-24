Ciclismo
Jonas Vingegaard preocupó tras caída masiva en la etapa 2 de La Vuelta a España: se supo gravedad
Fue el propio Vingegaard quien, con un gesto, reveló qué tan grave estuvo la caída.
Este domingo, 24 de agosto, se corrió la segunda etapa de La Vuelta a España 2025. Fueron 159.5 kilómetros, con salida en Alba y llegada en Limone Piemonte.
Se divisaban emociones desde la previa, pues la jornada acaba en un pequeño ascenso. Sin embargo, la lluvia empezó a hacer estragos y faltando 25 kilómetros hubo una caída masiva.
Uno de los afectados fue Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), favorito a quedarse con La Vuelta a España 2025. El danés se fue sal suelo, preocupó a todos, pero rápidamente se reincorporó, un compañero le cedió su bicicleta, y siguió.
El compañero de Jonas en el Visma, Axel Zingle, también sufrió por la caída. Preocupó por los gestos de dolor y se llegó a anticipar su posible abandono. Sin embargo, siguió corriendo y ahora se espera un parte médico sobre su estado de salud.
Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Vingegaard tras la caída. Ya montado en la bicicleta, hizo con la mano un gesto de que todo estaba bien, por lo que descartó gravedad.
👍 All good | Todo en orden 👍 #LaVuelta25 pic.twitter.com/iQKrY9D2d8— La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025
La sorpresa fue total: a pesar de la caída, Jonas Vingegaard ganó la etapa 2 de La Vuelta a España 2025. El danés protagonizó una emocionante llegada a la línea de meta, con una leve inclinación, donde también brilló el colombiano Egan Bernal (Ineos).
En entrevista post-etapa, Vingegaard se refirió a la caída. Reconoció que fue algo complejo, pero no lo detuvo. Como gran favorito de la carrera sigue siendo protagonista.
Así las cosas, Jonas Vingegaard se hace líder con un tiempo de 7:56:16. Detrás, segundo, asoma Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4 segundos de la camiseta roja. El top tres lo cierra David Gaudu (Groupama-FDJ) a 6 segundos.
La Vuelta España 2025 — Tabla general
Las buenas noticias para Colombia son por duplicado. Si bien la gran figura es Vinge, Egan Bernal se estanca cuarto a 10 segundos de Jonas, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) entra al top diez y es séptimo a 12 segundos.
Solo bastaron dos días de carrera para que los ciclistas favoritos empezaran a marcar su territorio. De aquí en adelante se verá una pelea constante por arrebatarle la camisa roja de líder a Vingegaard.
Este lunes, 25 de agosto, se correrá la tercera etapa de La Vuelta a España 2025. Será un recorrido marcado por 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese hasta Ceres.
Sobre el papel se observan varias subidas, incluyendo una de segunda categoría, con un pronunciado descenso, y una llegada con algo de inclinación que, seguramente, llamará a los corredores a dejarlo todo.