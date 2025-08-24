Jonas Vingegaard preocupó tras caída masiva en la etapa 2 de La Vuelta a España: se supo gravedad

Este domingo, 24 de agosto, se corrió la segunda etapa de La Vuelta a España 2025. Fueron 159.5 kilómetros, con salida en Alba y llegada en Limone Piemonte.

Se divisaban emociones desde la previa, pues la jornada acaba en un pequeño ascenso. Sin embargo, la lluvia empezó a hacer estragos y faltando 25 kilómetros hubo una caída masiva.

Uno de los afectados fue Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), favorito a quedarse con La Vuelta a España 2025. El danés se fue sal suelo, preocupó a todos, pero rápidamente se reincorporó, un compañero le cedió su bicicleta, y siguió.

El compañero de Jonas en el Visma, Axel Zingle, también sufrió por la caída. Preocupó por los gestos de dolor y se llegó a anticipar su posible abandono. Sin embargo, siguió corriendo y ahora se espera un parte médico sobre su estado de salud.

Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Vingegaard tras la caída. Ya montado en la bicicleta, hizo con la mano un gesto de que todo estaba bien, por lo que descartó gravedad.

La sorpresa fue total: a pesar de la caída, Jonas Vingegaard ganó la etapa 2 de La Vuelta a España 2025. El danés protagonizó una emocionante llegada a la línea de meta, con una leve inclinación, donde también brilló el colombiano Egan Bernal (Ineos).

Jonas Vingegaard, nuevo líder de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

En entrevista post-etapa, Vingegaard se refirió a la caída. Reconoció que fue algo complejo, pero no lo detuvo. Como gran favorito de la carrera sigue siendo protagonista.

Así las cosas, Jonas Vingegaard se hace líder con un tiempo de 7:56:16. Detrás, segundo, asoma Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4 segundos de la camiseta roja. El top tres lo cierra David Gaudu (Groupama-FDJ) a 6 segundos.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Las buenas noticias para Colombia son por duplicado. Si bien la gran figura es Vinge, Egan Bernal se estanca cuarto a 10 segundos de Jonas, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) entra al top diez y es séptimo a 12 segundos.

Santiago Buitrago se mete al top 10 de la general en La Vuelta a España. | Foto: Getty Images

Solo bastaron dos días de carrera para que los ciclistas favoritos empezaran a marcar su territorio. De aquí en adelante se verá una pelea constante por arrebatarle la camisa roja de líder a Vingegaard.

Este lunes, 25 de agosto, se correrá la tercera etapa de La Vuelta a España 2025. Será un recorrido marcado por 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese hasta Ceres.