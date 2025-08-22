Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal recibió dura noticia, a horas de iniciar la Vuelta a España: hay comunicado oficial

Ineos Grenadiers confirmó cambios en su nómina de ciclistas para la ronda ibérica, que inicia este sábado 23 de agosto en Turín.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 1:21 p. m.
CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, líder del Ineos Grenadiers para la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Ineos Grenadiers confirmó una baja de última hora para la Vuelta a España 2025. La nómina de ciclistas que acompañarán a Egan Bernal ya no podrá contar con Lucas Hamilton, quien se sintió indispuesto faltando un día para el arranque de la ronda ibérica.

Hamilton estuvo en la presentación de equipos el jueves y aparecía en la lista de inscritos, sin embargo, no tomará la partida en Turín.

Contexto: Lista oficial de colombianos para la Vuelta a España 2025: estos son los siete convocados

“Un cambio de último momento en nuestra alineación para La Vuelta, ya que Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte“, indicó la escuadra británica.

Sin entrar en muchos detalles, confirmaron la razón del cambio. “Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación”, indicó el Ineos.

Hamilton era una de las piezas clave en la estrategia del equipo para esta edición de la Vuelta a España. El australiano debía servir como gregario en las etapas de montaña, donde se definirán los primeros puestos de la clasificación general.

Aunque Egan conserva a Brandon Rivera como su fiel escudero, pierde una de las piernas más fuertes en el Ineos.

En su lugar estará Ben Turner, que participó en el Giro de Italia este año y conoce el trabajo de los colombianos. Su labor será marcar ritmo en la subida, además de estar ahí para responder a cualquier contratiempo.

Turner estaba disputando el Renewi Tour en Bélgica, cuando recibió la llamada del equipo para trasladarse de emergencia hasta territorio italiano.

Contexto: ¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025? Estas son las fechas, etapas y recorrido oficial

El corredor británico se retiró de la carrera y alistó maletas para unirse a sus compañeros en el inicio de la Vuelta a España, que será este sábado en Turín a primera.

La ronda ibérica no estaba en el calendario de Turner; sin embargo, una situación de fuerza mayor los obligó a tomar medidas urgentes.

La prensa internacional asegura que Lucas Hamilton no podrá correr por una enfermedad que le ha impedido entrenar al 100 % en esta última semana. Ineos aguantó hasta el final para ver si se recuperaba, pero prefirieron darle descanso y apostar por un corredor que esté en óptimas condiciones de salud.

No es habitual que los equipos reemplacen a sus corredores a horas de la primera etapa, y menos si estuvo en la presentación oficial, pero el reglamento les permite hacerlo por situaciones de este tipo.

TURIN, ITALY - AUGUST 21: A general view of Egan Bernal of Colombia, Filippo Ganna of Italy, Michal Kwiatkowski of Poland, Bob Jungels of Luxembourg, Brandon Smith Rivera of Colombia, Magnus Sheffield of United States, Victor Langellotti of Monaco, Lucas Hamilton of Australia and Team INEOS Grenadiers during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Team Presentation / #UCIWT / on August 21, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Lucas Hamilton estuvo en la presentación de equipos ante la afición | Foto: Getty Images

Egan Bernal, líder del Ineos

Esta noticia golpea la entraña del Ineos Grenadiers, pero no cambia los planes con Egan Bernal y su objetivo de pelear por el podio de la clasificación general.

"Estoy deseando liderar al Ineos Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto”, apuntó el zipaquereño.

Egan agregó que “empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí”.

El ‘joven maravilla’ estará acompañado por siete corredores de primer nivel: Brandon Rivera, Filippo Ganna, Bob Jungels, Michal Kwiatkowski, Victor Langelloti, Magnus Sheffield y el recién incorporado Ben Turner.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un mensaje en Facebook contra Donald Trump terminó con su autor en graves problemas legales

2. Horóscopo fin de semana del 22 al 24 de agosto 2025: cambios, decisiones y pasos importantes para los signos

3. Egan Bernal recibió dura noticia, a horas de iniciar la Vuelta a España: hay comunicado oficial

4. La Vuelta España 2025, conozca la información detallada de las 21 etapas y sus perfiles

5. Martín de Francisco dio particular despedida al ‘Cerdo’, de ‘La Tele Letal’, y dedicó palabras: “Encantador y perturbador”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ineos GrenadiersEgan BernalVuelta a España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.