Egan Bernal recibió dura noticia, a horas de iniciar la Vuelta a España: hay comunicado oficial

Ineos Grenadiers confirmó una baja de última hora para la Vuelta a España 2025. La nómina de ciclistas que acompañarán a Egan Bernal ya no podrá contar con Lucas Hamilton, quien se sintió indispuesto faltando un día para el arranque de la ronda ibérica.

Hamilton estuvo en la presentación de equipos el jueves y aparecía en la lista de inscritos, sin embargo, no tomará la partida en Turín.

“Un cambio de último momento en nuestra alineación para La Vuelta, ya que Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte“, indicó la escuadra británica.

Sin entrar en muchos detalles, confirmaron la razón del cambio. “Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación”, indicó el Ineos.

A late change to our #LaVuelta25 line-up as @benjeturner will join the team on the start line in Piemonte.



Unfortunately, Lucas Hamilton is unwell and won’t be able to race - we’re wishing him a full and speedy recovery 👊 pic.twitter.com/0KqwE39i0O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2025

Hamilton era una de las piezas clave en la estrategia del equipo para esta edición de la Vuelta a España. El australiano debía servir como gregario en las etapas de montaña, donde se definirán los primeros puestos de la clasificación general.

Aunque Egan conserva a Brandon Rivera como su fiel escudero, pierde una de las piernas más fuertes en el Ineos.

En su lugar estará Ben Turner, que participó en el Giro de Italia este año y conoce el trabajo de los colombianos. Su labor será marcar ritmo en la subida, además de estar ahí para responder a cualquier contratiempo.

Turner estaba disputando el Renewi Tour en Bélgica, cuando recibió la llamada del equipo para trasladarse de emergencia hasta territorio italiano.

El corredor británico se retiró de la carrera y alistó maletas para unirse a sus compañeros en el inicio de la Vuelta a España, que será este sábado en Turín a primera.

La ronda ibérica no estaba en el calendario de Turner; sin embargo, una situación de fuerza mayor los obligó a tomar medidas urgentes.

La prensa internacional asegura que Lucas Hamilton no podrá correr por una enfermedad que le ha impedido entrenar al 100 % en esta última semana. Ineos aguantó hasta el final para ver si se recuperaba, pero prefirieron darle descanso y apostar por un corredor que esté en óptimas condiciones de salud.

No es habitual que los equipos reemplacen a sus corredores a horas de la primera etapa, y menos si estuvo en la presentación oficial, pero el reglamento les permite hacerlo por situaciones de este tipo.

Lucas Hamilton estuvo en la presentación de equipos ante la afición | Foto: Getty Images

Egan Bernal, líder del Ineos

Esta noticia golpea la entraña del Ineos Grenadiers, pero no cambia los planes con Egan Bernal y su objetivo de pelear por el podio de la clasificación general.

"Estoy deseando liderar al Ineos Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto”, apuntó el zipaquereño.

Egan agregó que “empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí”.