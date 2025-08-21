Lista oficial de colombianos para la Vuelta a España 2025: estos son los siete convocados

Ya están definidos los 184 ciclistas que disputarán la Vuelta a España 2025. Entre ellos hay siete colombianos que intentarán buscar la victoria de etapa y quedar lo más arriba posible en la clasificación general.

La lista de ‘escarabajos’ la encabeza Egan Bernal (Ineos Grenadiers), acompañado por su fiel escudero Brandon Rivera (Ineos Grenadiers). Junto a ellos estarán Esteban Chaves (EF Education), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Egan y Brandon fueron los últimos dos confirmados. Ineos Grenadiers se tardó en anunciar su decisión, pero le dio buenas noticias al ciclismo colombiano.

La escuadra británica confirmó que el ‘joven maravilla’ será su líder y tendrá todo el equipo a disposición para buscar el podio de la clasificación general en la única de las grandes que le falta por ganar.

From 🇮🇹 to 🇪🇸, #LaVuelta25 is here! 🔜



Meet our lineup for the 2025 edition 👊 pic.twitter.com/nEjYu8xrgA — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 21, 2025

Egan Bernal, líder del Ineos

“Estoy disfrutando del reto de liderar a Ineos Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto”, declaró el ciclista zipaquireño a los medios oficiales del equipo.

Egan fue séptimo en el Giro de Italia, un resultado que ilusiona de cara al inicio de la ronda ibérica, teniendo en cuenta que varias figuras del pelotón internacional brillarán por su ausencia.

“Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos —una mezcla de ganadores de Grandes Vueltas, un gran apoyo y chicos con ganas de demostrar su valía— podemos tener confianza. Empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí”, agregó Egan.

A su lado tendrá a Brandon Rivera, mejor amigo y pieza clave en la montaña, quien será el encargado de marcarle el paso cuando lleguen las rampas más difíciles del recorrido hacia Madrid.

Egan Bernal apunta a conseguir el triplete de grandes carreras en la Vuelta a España | Foto: Getty Images

Plena confianza del Ineos

Desde el Ineos tienen plena confianza en que Egan Bernal logrará pelear por el podio y dará espectáculo en una competencia diseñada para escaladores.

“La Vuelta siempre ofrece carreras impredecibles y agresivas, y este equipo nos ofrece diversas opciones. Egan llega a la carrera como nuestro líder, apoyado por un grupo que combina fuerza en las subidas, potencia en las contrarrelojes y experiencia”, apuntó Scott Drawer, director de rendimiento.

Ineos vivió una pesadilla en el Tour de Francia y necesita sacudirse para reducir la brecha frente a otros equipos como Bora-Hansgrohe y Soudal-Quickstep que les están tomando ventaja.

“Es un equipo capaz de luchar por las oportunidades y competir con un estilo que ha sido consistente con nuestro enfoque tanto en el Giro como en el Tour de Francia. Estamos deseando empezar a competir“, completó Drawer.

Pero Egan Bernal no es la única carta de Colombia para disputar la clasificación general. Santiago Buitrago y Harold Tejada ya vivieron este tipo de competencias y tienen las piernas para pelear por un lugar dentro del ‘Top 10′.