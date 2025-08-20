Confirmado el canal que transmitirá la Vuelta a España 2025: así podrá ver a Egan Bernal

Nairo Quintana fue descartado a última hora por el Movistar Team, pero la presencia colombiana estará garantizada con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a la cabeza.

En la lista de ‘escarabajos’ aparecen otros nombres atractivos como Esteban Chaves (EF Education), Harold Tejada (Astana), Sergio Higuita (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).

Las 21 etapas de la ronda ibérica serán transmitidas en Colombia a través de tres canales: ESPN, Caracol TV y RCN.

Egan por la general

A diferencia de lo que pasó en el Tour de Francia, esta vez hay colombianos con serias intenciones en la clasificación general de la Vuelta a España.

Egan Bernal ya demostró que puede pelear contra los mejores del mundo y espera meterse en la discusión por el podio desde la primera fracción.

“Sí, es mi sueño. Yo creo que se puede soñar, lo he dicho muchas veces, no sé si lo voy a lograr o no, pero la verdad es que me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. Es para lo que me preparo, por eso sigo montando en bicicleta. Si no, creo que ya me hubiera retirado”, dijo en AS España.

Egan reapareció en competencia durante la Vuelta a Burgos, en la que terminó sexto de la general, a 59 segundos de Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

“Muy bien, creo que la preparación ha sido súper. Realmente, después del Giro, descansé unos diez días, aquí en Europa, luego volví a Colombia y otra vez empecé a hacer la base y la preparación normal para una grande. Primero, muchos kilómetros y luego, poco a poco, tocó entrar en ese ritmo un poquito más intenso”, declaró el zipaquereño.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos | Foto: Getty Images

La revancha de Buitrago

Al lado de Egan Bernal habrá otro colombiano con intenciones de pelear en la parte alta de la clasificación general.

Santiago Buitrago se cayó en la primera semana del Tour y llega a la Vuelta a España con sed de revancha.

Lo cierto es que Bahrain Victorious lo lleva como el segundo al mando, pues su líder será el italiano Antonio Tiberi.

Eso no quiere decir que Buitrago tenga que resignar sus propias opciones. “Este año me gustaría hacerlo mejor. Depende de cómo lleguemos y de los objetivos del equipo. Me recuperé bien del Tour de Francia y de mis lesiones, así que estoy listo“, indicó el bogotano.

“El recorrido es ideal para escaladores, y hay etapas que he marcado, como Andorra, cerca de casa, y puertos míticos como el Angliru y la Bola del Mundo. Ganar allí sería inolvidable“, apuntó Buitrago.

Pero los colombianos no la tendrán nada fácil, pues al lado tendrán rivales de primer nivel que llegan a La Vuelta con el objetivo de brillar.