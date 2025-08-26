Inesperado retiro sacude la clasificación general de la Vuelta a España: favorito se despidió

Valentin Paret-Peintre, ciclista del Soudal Quick-Step, se retiró de la Vuelta a España 2025 y dejó vacante su décimo lugar en la clasificación general.

A través de un comunicado oficial, la escuadra belga informó las razones de esta decisión que complica la estrategia y deja a Mikel Landa con un ayudante menos.

Paret-Peintre estaba en el top 10 de la general a 16 segundos de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), lo que hizo aún más sorpresiva su despedida.

“Desafortunadamente, Valentin Paret-Peintre abandonó la Vuelta a España debido a enfermedad. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Valentín! El Wolfpack te extrañará”, anunció el Soudal Quick-Step en sus redes sociales.

Wishing you a speedy recovery, Valentin! The Wolfpack will miss you. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 26, 2025

El escalador francés venía con altas expectativas a la ronda ibérica e incluso era una de las cartas del Quick-Step para pelear por las primeras posiciones de la clasificación, en caso de que Mikel Landa no estuviera completamente recuperado de sus lesiones.

Paret-Peintré ganó la etapa del Mont-Ventoux en el Tour de Francia, otro factor que respaldaba su condición de favorito en la Vuelta a España.

Sin embargo, las condiciones climáticas le pasaron factura y ocasionaron que pusiera pie en tierra durante la cuarta fracción del recorrido.

El retiro de Paret-Peintre se suma a la lista de abandonos de la Vuelta a España en la que también están Guillaume Martin (Groupama FDJ), Axel Zingle (Visma-Lease a Bike), Jorge Arcas (Movistar Team) y Carlos García Pierna (Burgos-BH).

Aunque el pelotón de favoritos llegue compacto a la meta en Voiron, habrá movimientos en la clasificación general por la baja confirmada en el Soudal Quick-Step.

Uno de los beneficiados será el colombiano Harold Tejada (Astana), que empezó la jornada en la posición 22 y se acerca sigilosamente al top 10.

Colombia tenía dos corredores por encima de Valentin Paret-Peintre: Egan Bernal (Ineos Grenadiers) en la cuarta casilla y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en el séptimo lugar de la clasificación general.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Se viene la contrarreloj por equipos

La baja de Paret-Peintre no solo perjudica los planes a futuro del Soudal Quick-Step, sino que también los complica para la disputa de la contrarreloj por equipos programada para este miércoles en Figueres.

Las escuadras que no han sufrido retiros tendrán ventaja con un corredor de más para dar relevos y aportar energía en los 24.1 kilómetros de recorrido.

Mikel Landa, líder del conjunto belga, tendrá que ofrecer un esfuerzo extra si quiere meterse en el top 10 de la general.

La contrarreloj por equipos será fundamental para las aspiraciones de título, pues puede marcar el rumbo de varios favoritos, empezando por Vingegaard y sus principales rivales como Giulio Ciccone (Lidl-Trek), David Gaudu (Groupama-FDJ) y el propio Egan Bernal.