Suscribirse

Ciclismo

Egan y Buitrago sobreviven al caos: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 3

Así quedaron los colombianos, luego de la sorpresiva victoria de David Gaudu (Groupama FDJ) en el puerto de Ceres.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 3:54 p. m.
Colombia's Egan Bernal looks on at the start of the first stage of the La Vuelta, tour of Spain cycling race, from Venaria to Novara, Italy, Saturday, Aug. 23, 2025. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)
Egan Bernal, mejor colombiano de la Vuelta a España 2025. | Foto: AP

La Vuelta a España 2025 cumplió con su tercera etapa un recorrido de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres.

La noticia más importante del día fue el retiro de Axel Zingle, corredor del Visma-Lease a Bike que no pudo recuperarse de las lesiones causadas tras el accidente del domingo, y dejó a Jonas Vingegaard sin uno de sus gregarios para lo que resta de la ronda ibérica.

Contexto: Caos en la Vuelta a España 2025: robaron al equipo de Jonas Vingegaard en pleno hotel

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) defendió su puesto en la clasificación general y confirmó que tiene aspiraciones de pelear por el podio.

Los otros colombianos trabajaron en el pelotón, firmando un día de relativa tranquilidad sin fugas que pudieran poner en aprietos a los favoritos.

LIMONE PIEMONTE, ITALY - AUGUST 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 2 a 159.5km stage from Alba to Limone Piemonte 1389m / #UCIWT / on August 24, 2025 in Limone Piemonte, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal a rueda de sus gregarios en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Victoria de Gaudu

El grupo principal llegó prácticamente intacto al último puerto del día, lo que prometía las mismas posibilidades de victoria para escaladores y esprinters.

Vingegaard mandó a su equipo a controlar bien adelante, aunque el dominio fue compartido con las ruedas del Lidl-Trek y el Bora-Hansgrohe.

Ineos Grenadiers y UAE Team Emirates, por su parte, esperaban sigilosamente al momento exacto en el que llegaran los ataques por el triunfo de la etapa.

Faltando 3 kilómetros para la meta, el Movistar Team dio la sorpresa y se puso por delante, sacando del camino a varios de los interesados en ganar la fracción.

La calma se acabó en el último kilómetro. Orluis Aular (Movistar Team) movió la carrera por delante y generó un corte en el que los favoritos se vieron obligados a apretar el acelerador.

David Gaudu (Groupama-FDJ) aprovechó el desorden para dar el batacazo. El francés le ganó a todos y se llevó una victoria de etapa que le permitió acomodarse dentro del podio de la clasificación general.

Gaudu rompió en llanto luego de cruzar la meta, pues se trata de uno de los logros más importantes de su carrera con el maillot del Groupama-FDJ.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue el mejor colombiano del día cruzando la meta en la séptima posición, mientras que Egan Bernal llegó octavo con el mismo tiempo del ganador.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte aquí el perfil y recorrido de las próximas etapas

Las diferencias en la general se generaron por las bonificaciones, aunque Jonas Vingegaard continúa siendo el dueño de la camiseta roja.

Este miércoles habrá etapa para los clasicómanos, lo que presupone la posibilidad de ver una fuga numerosa desde tempranas horas del día. Salvo alguna sorpresa mayúscula, los favoritos deberían guardar piernas para la contrarreloj por equipos que se disputará el próximo jueves en Figueres y será fundamental para despejar el camino de los favoritos.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 3)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 10:55:36

2. David Gaudu (Groupama FDJ), a 0″

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 8″

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 14″

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 16″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 16″

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorios), a 16″

8. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 16″

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a 16″

10. Valentin Paret-Peintré (Soudal-Quickstep), a 16″

...

22. Harold Tejada (Astana), a 16″

54. Sergio Higuita (Astana), a 1′24″

70. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 2′31″

130. Esteban Chaves (EF Education), a 11′39″

132. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 12′00″

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

2. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

3. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

4. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

5. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago BuitragoEgan BernalVuelta a España 2025clasificación general

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.