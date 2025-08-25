Egan y Buitrago sobreviven al caos: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 3

La Vuelta a España 2025 cumplió con su tercera etapa un recorrido de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres.

La noticia más importante del día fue el retiro de Axel Zingle, corredor del Visma-Lease a Bike que no pudo recuperarse de las lesiones causadas tras el accidente del domingo, y dejó a Jonas Vingegaard sin uno de sus gregarios para lo que resta de la ronda ibérica.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) defendió su puesto en la clasificación general y confirmó que tiene aspiraciones de pelear por el podio.

Los otros colombianos trabajaron en el pelotón, firmando un día de relativa tranquilidad sin fugas que pudieran poner en aprietos a los favoritos.

Egan Bernal a rueda de sus gregarios en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Victoria de Gaudu

El grupo principal llegó prácticamente intacto al último puerto del día, lo que prometía las mismas posibilidades de victoria para escaladores y esprinters.

Vingegaard mandó a su equipo a controlar bien adelante, aunque el dominio fue compartido con las ruedas del Lidl-Trek y el Bora-Hansgrohe.

Ineos Grenadiers y UAE Team Emirates, por su parte, esperaban sigilosamente al momento exacto en el que llegaran los ataques por el triunfo de la etapa.

Faltando 3 kilómetros para la meta, el Movistar Team dio la sorpresa y se puso por delante, sacando del camino a varios de los interesados en ganar la fracción.

La calma se acabó en el último kilómetro. Orluis Aular (Movistar Team) movió la carrera por delante y generó un corte en el que los favoritos se vieron obligados a apretar el acelerador.

David Gaudu (Groupama-FDJ) aprovechó el desorden para dar el batacazo. El francés le ganó a todos y se llevó una victoria de etapa que le permitió acomodarse dentro del podio de la clasificación general.

David Gaudu atacó sobre el final, ¡sorprendió a sus rivales y se quedó con la victoria en la etapa 3 de #LaVuelta25! 💪😱 pic.twitter.com/5bNivyw0X5 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 25, 2025

Gaudu rompió en llanto luego de cruzar la meta, pues se trata de uno de los logros más importantes de su carrera con el maillot del Groupama-FDJ.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue el mejor colombiano del día cruzando la meta en la séptima posición, mientras que Egan Bernal llegó octavo con el mismo tiempo del ganador.

Las diferencias en la general se generaron por las bonificaciones, aunque Jonas Vingegaard continúa siendo el dueño de la camiseta roja.

Este miércoles habrá etapa para los clasicómanos, lo que presupone la posibilidad de ver una fuga numerosa desde tempranas horas del día. Salvo alguna sorpresa mayúscula, los favoritos deberían guardar piernas para la contrarreloj por equipos que se disputará el próximo jueves en Figueres y será fundamental para despejar el camino de los favoritos.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 3)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 10:55:36

2. David Gaudu (Groupama FDJ), a 0″

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 8″

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 14″

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 16″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 16″

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorios), a 16″

8. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 16″

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a 16″

10. Valentin Paret-Peintré (Soudal-Quickstep), a 16″

...

22. Harold Tejada (Astana), a 16″

54. Sergio Higuita (Astana), a 1′24″

70. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 2′31″

130. Esteban Chaves (EF Education), a 11′39″

132. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 12′00″