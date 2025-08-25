Caos en la Vuelta a España 2025: robaron al equipo de Jonas Vingegaard en pleno hotel

Ni siquiera el líder puede estar tranquilo en la Vuelta a España 2025. La dirigencia del Visma-Lease a Bike reportó el robo de 18 bicicletas profesionales con un valor aproximado de 1.100 millones de pesos colombianos (250.000 euros).

“Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas”, reveló el equipo neerlandés en sus redes sociales.

Los miembros del Visma se encontraban en el hotel de concentración cuando sucedió el millonario hurto, que puso en aprietos la salida de Jonas Vingegaard con la camiseta roja como líder de la clasificación general.

Afortunadamente, las autoridades italianas han ido encontrando algunas de las bicicletas y el trabajo de los mecánicos permitió que pudieran cumplir con la hora de salida para la etapa 3.

Jonas Vingegaard, máximo favorito al título en la Vuelta a España 2025 | Foto: AP

Ese no fue el único contratiempo para la estructura del Visma-Lease a Bike, que también anunció el retiro de Axel Zingle por la caída que sufrió el domingo en una rotonda.

Zingle completó el recorrido de la segunda fracción, pero las lesiones le impidieron tomar la partida en San Maurizio Canavese.

Con su baja, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la 80.ª edición de la ronda española y será una baja sensible en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres (nordeste de España).

El español Jorge Arcas del Movistar tampoco salió por unos dolores en la cadera.

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ), que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.

Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.



Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Pronunciamiento del Visma-Lease a Bike

Richard Plugge, director general del Visma, se pronunció sobre el robo de las bicicletas y dio una actualización sobre lo sucedido en la previa a la etapa 3 de la Vuelta a España 2025.

“Los mecánicos han hecho un trabajo increíble montando y preparando todas las bicicletas que necesitamos”, indicó durante el control de firmas. “La mayoría de los ciclistas aún tienen sus propias bicicletas y una de repuesto, pero es muy triste”.

Cabe recordar que las bicicletas de los ciclistas están diseñadas a su medida y todas ellas tienen un precio elevado por las características de cada parte.

“Por suerte, las bicicletas de Jonas siguen aquí; son las que menos trabajo requieren. Pero tuvimos que reconstruir el resto de las bicicletas, o comprobar que todo funcionaba correctamente, porque fue un trabajo apresurado prepararlas todas. Por suerte, todo salió bien”, agregó Plugge.

Lidl-Trek y Movistar estaban alojados en el mismo hotel del Visma, sin embargo, no sufrieron robos.

“Como equipos, debemos considerar cómo podemos protegernos mejor, ya que los organizadores no han implementado medidas de seguridad en los hoteles, como solían hacer. Debemos considerarlo a largo plazo”, cuestionó el directivo.