Suscribirse

Ciclismo

Desaparece famoso equipo del World Tour: anunciaron reestructuración total y nuevo nombre

Las protestas propalestinas durante la Vuelta a España 2025 lograron su cometido, luego de boicotear varias etapas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Ciclismo
6 de octubre de 2025, 4:23 p. m.
ALAPARDO, SPAIN - SEPTEMBER 14: (L-R) Jay Vine of Australia and UAE Team Emirates - XRG - Polka dot Mountain Jersey, Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Red Leader Jersey, Mads Pedersen of Denmark and Team Lidl - Trek - Green Points Jersey and Matthew Riccitello of The United States and Team Israel - Premier Tech - White Best Young Rider Jersey prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 21 a 108km stage from Alalpardo to Madrid / #UCIWT / on September 14, 2025 in Alalpardo, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Matthew Riccitello, del Israel-PremierTech, vistiendo la camiseta blanca de los jóvenes en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Israel-PremierTech, equipo perteneciente a la categoría World Tour del ciclismo, no seguirá corriendo bajo esa denominación en el año 2026. La razón son las protestas propalestinas que boicotearon varias etapas de la Vuelta a España.

“Se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí”, dijo el multimillonario canadiense-israelí, Sylvan Adams, en el comunicado oficial.

Contexto: Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia y venció a Primož Roglič: así quedó la clasificación

“En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo”, añadió el texto, en el que la formación se muestra orgullosa de sus “logros en la carretera”.

La formación israelí también informó que Adams, hasta ahora máximo responsable del equipo, se “apartaría” del día a día del equipo para enfocarse en su papel como “presidente del Congreso Judío Mundial”, una de las mayores organizaciones judías del mundo.

Durante la última Vuelta a España, en agosto y septiembre, varias etapas tuvieron que ser acortadas por las protestas y la última, en Madrid, tuvo directamente que cancelarse ante el peligro que suponían las manifestaciones masivas contra el “genocidio sionista” en Gaza y la participación en la prueba del equipo Israel-Premier Tech.

Excluidos por razones de seguridad

Las protestas, con menos intensidad, se repitieron después en otras carreras y alguna, como el Giro de Emilia, disputada el sábado, excluyó directamente a esta formación “por razones de seguridad pública”.

El grupo PremierTech, copatrocinador del equipo, y la empresa que suministra a los corredores las bicicletas, reclamó el cambio de nombre y que desapareciese el término “Israel” para seguir patrocinando a la formación.

Las protestas se enmarcan en el contexto de la guerra llevada a cabo por el ejército israelí en Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales.

Las manifestaciones propalestinas obligaron a cancelar la etapa 21 de la Vuelta a España.
Las manifestaciones propalestinas obligaron a cancelar la etapa 21 de la Vuelta a España. | Foto: AFP

En ese mismo ataque sin precedentes, milicianos islamistas secuestraron a 251 personas en territorio israelí, de las que 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

Como respuesta, la ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La ONU ha declarado la hambruna en una parte de Gaza y sus investigadores afirman que Israel comete un genocidio en el territorio palestino, acusaciones rechazadas por Israel.

Contexto: Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Donald Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

Israel-PremierTech, así como otros deportistas de dicha nacionalidad, han recibido críticas por participar en competencias oficiales mientras continúa la guerra.

En la nómina del equipo israelí han pasado grandes nombres del ciclismo mundial como el británico Chris Froome, el irlandés Daniel Martin, el danés Jakob Fuglsang y el canadiense Michael Woods.

*Con información de la AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la DIAN

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IsraelCiclismoVuelta a España 2025Chris Froome

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.