Ya van tres etapas de La Vuelta a España 2025 y Egan Bernal sigue siendo gran noticia para Colombia y Latinoamérica. El escarabajo, al servicio de Ineos, es cuarto en la clasificación general y no pierde de vista al líder, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a quien tiene a 14 segundos.

La etapa 3 de La Vuelta a España se corrió este lunes 25 de agosto. Constó de 134,6 kilómetros, entre San Maurizio Canavase y Ceres, marcados por leves inclinaciones, incluso en la llegada. Al final David Gaudu (Groupama-FDJ) ganó el día.

Pero más allá de los resultados, hubo una imagen que no pasó desapercibida entre la prensa y los aficionados. En un tramo de la etapa se vio un pequeño homenaje a Egan Bernal: un mural con la bandera de Colombia y su nombre.

La cuenta oficial de La Vuelta a España subió el momento donde el pelotón pasó por el mural de Bernal, despertando todo tipo de comentarios entre los aficionados y la prensa.

Los seguidores del escarabajo saben que esta Vuelta a España 2025 es una gran oportunidad para que Egan Bernal haga historia: el colombiano ya ganó el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021). La única de las tres grandes que le falta es la ronda ibérica.

Después de su grave accidente en 2022, Egan inició un proceso de recuperación que le dio la vuelta al mundo. Contra varios pronósticos, y en tiempo récord, se volvió a montar en la bicicleta y en este 2025 se ha mostrado en un nivel muy alto.

Queda bastante Vuelta a España por delante y todo puede pasar con Egan Bernal. A pesar de que Jonas Vingegaard es el gran favorito a hacerse con la camiseta roja hasta el final, el cafetero pinta para ser una piedra en el zapato del danés.

Jonas Vingegaard sigue de líder en La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

La próxima salida del pelotón en La Vuelta a España 2025 será el martes 26 de agosto. Se trata de la etapa 4 de la competencia, caracterizada por tener montaña en el arranque, luego descensos y, al final, una muy leve inclinación en la llegada.

Así va Egan Bernal en la clasificación general de La Vuelta a España luego de tres etapas

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 10:55:36

2. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - m.t.

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:08

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:14

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:16

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:16

7. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:16

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:16

9. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:16

10. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 0:16

Egan Bernal, a paso firme en la general de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images