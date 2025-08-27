Hubo revolcón y Egan cede puestos: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 5

Como era de esperarse, la contrarreloj por equipos sacudió la clasificación general de la Vuelta a España 2025. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) hizo un buen trabajo acompañado por sus gregarios y logró mantenerse en la pelea de los favoritos.

La quinta etapa de competencias dibujó un trazado de 24 kilómetros en la región de Figueres, donde el trabajo en conjunto era la principal herramienta para lograr la victoria.

Lotto puso el primer gran tiempo del día, pero rápidamente fue destronado por el Lidl-Trek con 25 minutos y 35 segundos en la línea de meta.

Ineos Grenadiers arrancó de muy buena manera bajando segundos en el referencial, sin embargo, perdieron fichas en el camino y depositaron todas sus esperanzas en los pedales del italiano Filippo Ganna.

🔥 Here we go! ¡@INEOSGrenadiers, a por todo!



🇬🇧 Magnus Sheffield

⭐️🇨🇴 Egan Bernal

⭐️🇮🇹 Filippo Ganna

⭐️🇱🇺 Bob Jungels

🇵🇱 Michał Kwiatkowski

🇲🇨 Victor Langellotti

🇨🇴 Brandon Smith Rivera

🇬🇧 Ben Turner#LaVuelta25 pic.twitter.com/HoWEVDAGkf — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2025

Algo falló en Ineos

La escuadra británica apretó el acelerador en el último kilómetro, aunque no le alcanzó para derrumbar el tiempo del Lidl-Trek.

Egan Bernal cruzó en el primer lugar del Ineos con segundos de pérdida, un resultado que no estaba en las cuentas de la dirección deportiva.

Acto seguido se dio la salida del Visma-Lease a Bike y Groupama FDJ, los únicos dos equipos que restaban por tomar la partida en la rampa de Figueres.

En la previa se esperaba que Ineos tomara la delantera, pero algo falló en la estrategia y terminaron cruzando los dedos para que sus rivales no les sacaran diferencias considerables.

De hecho, el Red Bull Bora-Hansgrohe hizo mejor tiempo en línea de meta a favor de su líder Jai Hindley.

We've crossed the line to clock the second fastest time thus far in the #LaVuelta25 team time trial ⏱️



Egan, Filippo, Ben and Kwiato were our first quartet home in Figueres 👊 pic.twitter.com/mXNk4myCEV — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 27, 2025

Vingegaard recupera el liderato

Pero la etapa 5 todavía tenía guardada otra sorpresa. UAE Team Emirates dio el batacazo y puso bajo amenaza el liderato de Jonas Vingegaard.

Al ver que se les escapaba la camiseta roja, los corredores del Visma se pararon en pedales para disminuir las consecuencias.

Vingegaard cruzó la meta con siete segundos de diferencia respecto al UAE, que tiene entre sus ‘capos’ al español Juan Ayuso y el portugués João Almeida.

El danés recuperó el liderato de la Vuelta a España 2025, mientras que sus rivales directos en el podio cambiaron producto de la contrarreloj.

David Gaudu (Groupama FDJ) cayó a la sexta casilla y Egan Bernal ahora es décimo. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) salió del ‘Top 10′ al puesto 14.

Afortunadamente, este jueves habrá etapa de montaña y los colombianos podrán recuperar el tiempo perdido contra sus rivales. Hay grandes posibilidades de que Egan ascienda puestos, si es que sigue mostrando las mismas fuerzas de los últimos días.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 5)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 16:11:24

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a 8″

3. João Almeida (UAE Team Emirates), a 8″

4. Marc Soler (UAE Team Emirates), a 8″

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 9″

6. David Gaudu (Groupama FDJ), a 16″

7. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 16″

8. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 20″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 20″

10. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 22″

...

14. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 39″

36. Harold Tejada (Astana), a 1′43″

51. Sergio Higuita (Astana), a 2′51″

66. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 4′29″

112. Esteban Chaves (EF Education), a 12′10″

116. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 12′47″