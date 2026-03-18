Milano-Torino 2026: así quedaron los colombianos, tras la victoria de Thomas Pidcock

Este miércoles, 18 de marzo, se corrió la Milano-Torino 2026. Un total de 174 kilómetros con una llegada de montaña que se acabó llevando la mirada de los espectadores. Al final, el gran ganador fue el británico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5).

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Pidcock se impuso con un tiempo de carrera de 3:48:45. Detrás de él, segundo, apareció el noruego Tobias Halland (Uno-X Mobility) a 0:04 del vencedor. Finalmente, el top tres lo cerró Primoz Roglic (Red Bull-Bora) a 0:05 de Thomas.

Thomas Pidcock, ganador en Milano-Torino 2026. Foto: Getty Images

Si bien hubo un cierre de montaña, la gran mayoría del terreno previo al ascenso fue llano. Se vieron varios grupos de corredores tratando de marcar la diferencia con miras a la empinada subida que les esperaba por delante.

Roglic era una de las caras que más llamaba la atención de la carrera, y logró ocupar el tercer lugar. Los aplausos son para Thomas Pidcock, quien con 26 años se impone en una de las carreras más emblemáticas en el arranque del calendario.

¿Cómo les fue a los colombianos en la Milano-Torino 2026?

El mejor escarabajo fue Diego Pescador (Movistar) que acabó en el puesto 27 de la Milano-Torino 2026 a 1:05 del gran ganador, Thomas Pidcock.

Einer Rubio (Movistar) asoma en el puesto 29 a 1:16, cerrando así la participación en esta carrera emblemática. Por su parte, Martín Santiago Herreño (Bardiani-CSF) quedó en la casilla 55 a 3:08 de Pidcock.

Einer Rubio, cuota colombiana en la Milano-Torino 2026. Foto: Getty Images

Por último, en cuanto a escarabajos se refiere, Santiago Umba (Solution Tech-Nippo) selló el puesto 86 en la Milano-Torino 2026 y terminó a 5:02 de quien acabó ocupando la primera casilla.

Clasificación general individual de la Milano Torino-2026

Thomas Pidcock - Pinarello/Q36.5 - t: 3:48:45 Tobias Halland - Uno/X Mobility - a 0:04 Primoz Roglic - Red Bull/Bora - a 0:05 Giulio Pellizzari - Red Bull/Bora - a 0:11 Cian Uijtdebroeks - Movistar - a 0:13 Jefferson Cepeda - EF Education/EasyPost - a 0:15 Sebastian Berwick - Caja Rural/RGA - a 0:18 Lorenzo Fortunato - XDS/Astana - a 0:25 Alessandro Fancellu - MBH Bank/CSB Telecom- a 0:36 Michael Storer - Tudor Pro Cycling - a 0:41

(...)

27 Diego Pescador - Movistar - a 1:05

29 Einer Rubio - Movistar - a 1:16

55 Martín Santiago Herreño - Bardiani/CSF - a 3:08

86 Santiago Umba - Solution Tech-Nippo - a 5:02