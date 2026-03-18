Ciclismo

Milano-Torino 2026: así quedaron los colombianos, tras la victoria de Thomas Pidcock

Le contamos cómo les fue a los cuatro corredores colombianos que corrieron la Milano-Torino 2026. El mejor escarabajo se ubicó en el puesto 27.

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Redacción Ciclismo
18 de marzo de 2026, 10:59 a. m.
Diego Pescador, el mejor colombiano en la Milano-Torino 2026. Thomas Pidcock, el gran vencedor.
Diego Pescador, el mejor colombiano en la Milano-Torino 2026. Thomas Pidcock, el gran vencedor. Foto: Getty Images

Este miércoles, 18 de marzo, se corrió la Milano-Torino 2026. Un total de 174 kilómetros con una llegada de montaña que se acabó llevando la mirada de los espectadores. Al final, el gran ganador fue el británico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5).

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Pidcock se impuso con un tiempo de carrera de 3:48:45. Detrás de él, segundo, apareció el noruego Tobias Halland (Uno-X Mobility) a 0:04 del vencedor. Finalmente, el top tres lo cerró Primoz Roglic (Red Bull-Bora) a 0:05 de Thomas.

Thomas Pidcock, ganador en Milano-Torino 2026.
Thomas Pidcock, ganador en Milano-Torino 2026. Foto: Getty Images

Si bien hubo un cierre de montaña, la gran mayoría del terreno previo al ascenso fue llano. Se vieron varios grupos de corredores tratando de marcar la diferencia con miras a la empinada subida que les esperaba por delante.

Roglic era una de las caras que más llamaba la atención de la carrera, y logró ocupar el tercer lugar. Los aplausos son para Thomas Pidcock, quien con 26 años se impone en una de las carreras más emblemáticas en el arranque del calendario.

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¿Cómo les fue a los colombianos en la Milano-Torino 2026?

El mejor escarabajo fue Diego Pescador (Movistar) que acabó en el puesto 27 de la Milano-Torino 2026 a 1:05 del gran ganador, Thomas Pidcock.

Einer Rubio (Movistar) asoma en el puesto 29 a 1:16, cerrando así la participación en esta carrera emblemática. Por su parte, Martín Santiago Herreño (Bardiani-CSF) quedó en la casilla 55 a 3:08 de Pidcock.

LAUWIN-PLANQUE - JULY 06: Einer Rubio of Colombia and Team Movistar prior to the 112th Tour de France 2025, Stage 2 a 209.1km stage from Lauwin-Planque to Boulogne-sur-Mer / #UCIWT / on July 06, 2025 in Lauwin-Planque, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Einer Rubio, cuota colombiana en la Milano-Torino 2026. Foto: Getty Images

Por último, en cuanto a escarabajos se refiere, Santiago Umba (Solution Tech-Nippo) selló el puesto 86 en la Milano-Torino 2026 y terminó a 5:02 de quien acabó ocupando la primera casilla.

Clasificación general individual de la Milano Torino-2026

  1. Thomas Pidcock - Pinarello/Q36.5 - t: 3:48:45
  2. Tobias Halland - Uno/X Mobility - a 0:04
  3. Primoz Roglic - Red Bull/Bora - a 0:05
  4. Giulio Pellizzari - Red Bull/Bora - a 0:11
  5. Cian Uijtdebroeks - Movistar - a 0:13
  6. Jefferson Cepeda - EF Education/EasyPost - a 0:15
  7. Sebastian Berwick - Caja Rural/RGA - a 0:18
  8. Lorenzo Fortunato - XDS/Astana - a 0:25
  9. Alessandro Fancellu - MBH Bank/CSB Telecom- a 0:36
  10. Michael Storer - Tudor Pro Cycling - a 0:41

(...)

27 Diego Pescador - Movistar - a 1:05

29 Einer Rubio - Movistar - a 1:16

55 Martín Santiago Herreño - Bardiani/CSF - a 3:08

86 Santiago Umba - Solution Tech-Nippo - a 5:02