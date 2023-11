Chris Froome no olvida: soltó tajante confesión sobre Nairo Quintana y causó sorpresa

Chris Froome y Nairo Quintana podrían encontrarse nuevamente sobre la carretera gracias al regreso del pedalista colombiano al Movistar Team. Después de un año sin correr, el ‘Cóndor’ recibió la oportunidad de despedirse del ciclismo por todo lo alto, tal como lo ha hecho su ‘archirrival’ corriendo para el Israel PremierTech.

Los amantes del ciclismo califican esta rivalidad como una de las más importantes de los últimos años, sin embargo, Froome no considera que Nairo haya sido su más duro adversario, aunque reconoce que sí lo hizo pasar malos ratos en el Tour de Francia.

“Uf, esto es divertido. No he tenido uno en concreto, hubo gente diferente y en distintas situaciones”, declaró en entrevista con el Diario AS en España, a propósito del mano a mano que han protagonizado Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en las últimas tres ediciones de la grande bouclé.

Froome acepta que “Nairo Quintana en el Tour fue uno de ellos”, pero añade a otros como Alberto Contador, al que sufrió en la Vuelta a España. “Fueron los que más me hicieron sufrir. También Romain Bardet fue un duro oponente”, añadió.

Nairo Quintana (Movistar) y Chris Froome (Sky) en la línea de salida de la etapa 17 en el Tour de Francia 2018 | Foto: Getty Images

A pesar de todas las veces que se enfrentaron, Froome y Nairo tienen cosas en común, entre ellas el deseo de seguir compitiendo a pesar de no estar a la par de las grandes estrellas de la actualidad.

El británico, por ejemplo, sufrió en 2019 un terrible accidente que por poco le pone fin a su carrera. Luego de regresar, firmó con el Israel PremierTech, al que ha tratado de agradecer con un rol mucho menos protagónico que cuando solía ganar todo defendiendo los colores del Team Sky.

“¡Claro! Para mí es simple: me encanta correr, amo montar en bicicleta. Sueño con ganar, y disfruté muchísimo cuando lo hacía. Y, sin ganar, también sigo disfrutando”, destacó.

Sobre el accidente que le cambió la vida, Froome asegura que no tiene muchos recuerdos antes de despertar en el hospital. “Y sigo sin acordarme de lo que sucedió. No me acuerdo de nada, solo que Poels estaba a mi lado tratando de ayudarme”, dijo.

Este año, no estuvo en el Tour al igual que Nairo, pero espera que en 2024 le den la oportunidad de asistir a la carrera que lo hizo famoso mundialmente.

Para ello trabaja buscando cualquier detalle que le permita sentirse en mejor nivel. “Antes, tras dos o tres horas sobre la bici, me empezaba a doler la parte inferior, y pensaba que era por la edad. Sin embargo, comencé a hacerme preguntas sobre mi posición en la bicicleta, y comparé con otra que tenía de mi época en el Sky, con una de las antiguas. Noté la diferencia”, explicó.

Chris Froome no fue tenido en cuenta por el Team Israel-Premier Tech para correr el Tour de Francia 2023. | Foto: Getty Images

“Tras aquello, he hecho grandes cambios y creo que me ayudarán a rendir mejor. Cuando llegué al Israel (2021) estaba muy enfocado en hacer trabajo de rehabilitación, y cambié de bici sin reparar mucho en ello, no era mi prioridad”, explica al respecto de los resultados que ha obtenido desde su regreso a competencias.

La próxima temporada promete ser la oportunidad de encontrarse en mejores condiciones para pelear por puntos para que su equipo regrese a la máxima categoría del ciclismo mundial. “Ahora sí estoy contento de haberme dado cuenta de ello. Es algo positivo para mí, porque me da confianza y puede ser importante en el reto de volver a un nivel alto”, dijo.