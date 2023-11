Técnico de Cristiano Ronaldo en Qatar 2022 contó la razón real por la que lo banqueó: “ya no me habla”

Santos explicó lo sucedido y confesó que, desde que volvió del Mundial, no ha vuelto a hablar con su exdirigido. “No hemos hablado desde que llegué de Qatar. El día del partido, por la mañana, cuando fui a explicarle que no iba a jugar y por qué no jugaba, me malinterpretó”, declaró en entrevista con A Bola.