Aterrizaje de Nairo Quintana provoca polémica salida en el Movistar; no se llevaban bien

“ Yo no era amigo de Quintana. Fui director deportivo del Arkéa-Samsic, no de Quintana. Ha hecho carreras en las que yo no era director deportivo, he hecho muchas también sin él”, lanzó en octubre del año pasado, cuando anunciaba su salida del Arkéa.

“Desde que se retiró de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Le tengo afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, y no es él quien me obliga a irme”, sentenció.