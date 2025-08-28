Egan Bernal muestra los dientes en la Vuelta a España: no se dejó de Vingegaard y le respondió

Ahora sí llegó la montaña a la Vuelta a España 2025. Aunque el fin de semana pasado hubo algunas pendientes categorizadas, la etapa 6 estaba marcada en el calendario de favoritos como la primera gran batalla por la clasificación general.

Como era de esperarse, la fuga se hizo presente desde muy temprano y le sacó varios minutos de diferencia al pelotón.

Subiendo el Alto de la Comella se acabó la tregua entre los escapados, todo a raíz del furioso ataque de Jay Vine (UAE Team Emirates).

El australiano se fue por delante haciendo gala de su potencia en las piernas y les sacó más de un minuto a los corredores que lo acompañaban en la fuga.

Detrás de ellos, el Visma-Lease a Bike trabajaba a fondo para intentar que Jonas Vingegaard llegara con las fuerzas suficientes al puerto definitivo del día en Pal.

⛰ Vine picks up the points, the bonus seconds... and then goes clear in the descent!



🥇 ¡Vine se lleva los puntos, la bonificación... y ataca en el descenso!



⛰ 2️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐋𝐋𝐀



1️⃣ 🇦🇺 Jay Vine - @TeamEmiratesUAE | 5 p. - 6"

2️⃣ 🇧🇪 Louis Vervaeke -… pic.twitter.com/0CycvPaJ4l — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2025

Al ver que se les escapaba la victoria, algunos de los fugados se pararon en pedales y emprendieron la persecución contra Vine.

Pablo Castrillo (Movistar Team) lideró el ataque, seguido por Ryan Archie (EF Education), James Shaw (EF Education), Trostein Traeen (Bahrain Victorious) y Lorenzo Fortunato (Astana).

Traeen aprovechó el trampolín en la escalada y se lanzó en solitario, faltando 4 kilómetros para la línea de meta. Vine, por su parte, aguantaba con lo que tenía disponible en el tanque.

Por más que lo intentaron, ninguno fue capaz de discutirle la victoria al australiano. A su ritmo y hablando por el pinganillo, Jay Vine coronó la victoria en la primera etapa de alta montaña.

El premio para Trostein Traeen fue convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, aunque sus objetivos son otros en la ronda ibérica.

Ayuso se fundió

Pero no todo fue alegría para el UAE Team Emirates. La gran noticia entre los favoritos fue el sufrimiento del español Juan Ayuso, quien perdió la rueda del pelotón y cedió segundos importantes en la batalla por la general.

La escuadra emiratí tendrá que apelar a João Almeida como su nuevo líder para lo que resta de la Vuelta a España, situación que les resta posibilidades de poder vencer a Vingegaard.

La fiesta se armó faltando 2 kilómetros para la meta. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) salió al ataque y obligó a la respuesta de los demás favoritos, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone atacando en el final de la etapa 6 | Foto: Getty Images

Vingegaard contestó a la altura de su experiencia e incluso intentó sacarles segundos a sus rivales directos, mientras que Ciccone le seguía la rueda.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) logró cerrar el hueco con la ayuda de Almeida, que amagó con lanzar su zarpazo en el último kilómetro.

Al final no hubo diferencias entre los capos de escuadra, aunque a Egan no le alcanzó para reacomodarse en la clasificación general y quedó momentáneamente fuera del top 10.

Clasificaciones de la etapa 6 - Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) - 4:12:36

2. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 54″

3. Lorenzo Fortunato (Astana), a 1′10″

4. Bruno Armirail (Decathlon AG2R), a 1′15″

5. Pablo Castrillo (Movistar Team), a 1′52″.

La Vuelta España 2025 — Etapa 6

Clasificación general - Vuelta a España 2025

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 20:25:46

2. Bruno Armirail (Decathlon AG2E), a 31″

3. Lorenzo Fortunato (Astana), a 1′01″

4. Louis Vervaeke (Soudal-Quickstep), a 1′58″

5. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″.