Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal muestra los dientes en la Vuelta a España: no se dejó de Vingegaard y le respondió

La clasificación general se volvió a mover después del paso por Andorra, con cuatro puertos de montaña en la etapa 6.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 3:24 p. m.
Egan Bernal sufrió en la etapa reina de la Vuelta a Burgos 2025
Egan Bernal sale del 'top' 10, aunque no pierde diferencias con los favoritos. | Foto: Antonio Baixauli/Getty Images

Ahora sí llegó la montaña a la Vuelta a España 2025. Aunque el fin de semana pasado hubo algunas pendientes categorizadas, la etapa 6 estaba marcada en el calendario de favoritos como la primera gran batalla por la clasificación general.

Como era de esperarse, la fuga se hizo presente desde muy temprano y le sacó varios minutos de diferencia al pelotón.

Subiendo el Alto de la Comella se acabó la tregua entre los escapados, todo a raíz del furioso ataque de Jay Vine (UAE Team Emirates).

Contexto: Aterrador accidente para Chris Froome: cinco costillas rotas, fractura y primera decisión

El australiano se fue por delante haciendo gala de su potencia en las piernas y les sacó más de un minuto a los corredores que lo acompañaban en la fuga.

Detrás de ellos, el Visma-Lease a Bike trabajaba a fondo para intentar que Jonas Vingegaard llegara con las fuerzas suficientes al puerto definitivo del día en Pal.

Al ver que se les escapaba la victoria, algunos de los fugados se pararon en pedales y emprendieron la persecución contra Vine.

Pablo Castrillo (Movistar Team) lideró el ataque, seguido por Ryan Archie (EF Education), James Shaw (EF Education), Trostein Traeen (Bahrain Victorious) y Lorenzo Fortunato (Astana).

Traeen aprovechó el trampolín en la escalada y se lanzó en solitario, faltando 4 kilómetros para la línea de meta. Vine, por su parte, aguantaba con lo que tenía disponible en el tanque.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte aquí las próximas etapas y perfiles de la ronda ibérica

Por más que lo intentaron, ninguno fue capaz de discutirle la victoria al australiano. A su ritmo y hablando por el pinganillo, Jay Vine coronó la victoria en la primera etapa de alta montaña.

El premio para Trostein Traeen fue convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, aunque sus objetivos son otros en la ronda ibérica.

Ayuso se fundió

Pero no todo fue alegría para el UAE Team Emirates. La gran noticia entre los favoritos fue el sufrimiento del español Juan Ayuso, quien perdió la rueda del pelotón y cedió segundos importantes en la batalla por la general.

La escuadra emiratí tendrá que apelar a João Almeida como su nuevo líder para lo que resta de la Vuelta a España, situación que les resta posibilidades de poder vencer a Vingegaard.

La fiesta se armó faltando 2 kilómetros para la meta. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) salió al ataque y obligó a la respuesta de los demás favoritos, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

PAL, ANDORRA - AUGUST 28: Giulio Ciccone of Italy and Team Lidl - Trek and Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Red Leader Jersey attack during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 6 a 170.3km stage from Olot to Pal - Andorra 1900m / #UCIWT / on August 28, 2025 in Pal, Andorra. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone atacando en el final de la etapa 6 | Foto: Getty Images

Vingegaard contestó a la altura de su experiencia e incluso intentó sacarles segundos a sus rivales directos, mientras que Ciccone le seguía la rueda.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) logró cerrar el hueco con la ayuda de Almeida, que amagó con lanzar su zarpazo en el último kilómetro.

Al final no hubo diferencias entre los capos de escuadra, aunque a Egan no le alcanzó para reacomodarse en la clasificación general y quedó momentáneamente fuera del top 10.

Clasificaciones de la etapa 6 - Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) - 4:12:36

2. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 54″

3. Lorenzo Fortunato (Astana), a 1′10″

4. Bruno Armirail (Decathlon AG2R), a 1′15″

5. Pablo Castrillo (Movistar Team), a 1′52″.

La Vuelta España 2025 — Etapa 6

Clasificación general - Vuelta a España 2025

1. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) - 20:25:46

2. Bruno Armirail (Decathlon AG2E), a 31″

3. Lorenzo Fortunato (Astana), a 1′01″

4. Louis Vervaeke (Soudal-Quickstep), a 1′58″

5. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′33″.

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalVuelta a España 2025Jonas VingegaardCiclismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.