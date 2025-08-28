Para este jueves 28 de agosto estaba previsto uno de los primeros finales en alto de la Vuelta a España 2025.

Fue el que se dio en Pal, Andorra, después de la fracción que inició en Olot y se extendió a lo largo de más de 170 kilómetros.

En la subida de primera categoría se preveía que se diera la selección de los favoritos que no estuvieran en el mejor nivel. A la par, se esperaban posibles cambios en la clasificación general.

Egan Bernal, principal carta de Colombia en la clasificación general | Foto: Getty Images

Egan Bernal estaba atento a ello en busca de mejorar su décimo lugar, a 22 segundos del líder, que asumió tras la contrarreloj del día anterior, Jonas Vingegaard.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a falta de tres kilómetros, se fundió en la escalada, lo que permitió que todos los involucrados del top 10 mejoraran su casilla.

Bernal le aguantó el paso a Vingegaard, quien volvió a perder la camiseta roja, esta vez con Torstein Træen.

Aunque se produjeran movimientos de lugares, las diferencias en cuanto a tiempos siguen siendo las mismas, lo que ilusiona con una nueva trepada de Bernal en los próximos días.

Para este viernes, por ejemplo, la organización tiene prevista una jornada de dos puertos de montaña, con ascensos de primera categoría al inicio y final: Port del Cantó y Cerler, en Huesca La Magia, serán claves para ver si se da un primer revolcón entre los aspirantes al título.

Si bien el mejor colombiano ubicado en la lista perdió otro puesto, no se prenden las alarmas, pues aún queda un largo tramo de la Vuelta para dar sentencia.

Clasificación general (etapa 6) - Vuelta a España 2025

1. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) - 20:25:46

2. Bruno Armirail (FRA/Decathlon-AG2R) a 0:31

3. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) a 1:01

4. Louis Vervaeke (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:58

5. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 2:33

6. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 2:41

7. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 2:42

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 2:49

9. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 2:53

10. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 2:53

11. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 2:55

19. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 3:34

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Victoria del día para Vine

Jay Vine tomó ventaja de los demás en la sexta fracción, lo que le permitió celebrar el triunfo del día junto a sus compañeros del UAE Team Emirates.

Quien formaba parte de un grupo de diez integrantes se escapó incluso antes de la primera dificultad montañosa del día, distanció a sus compañeros de fuga en el penúltimo puerto de esta primera gran etapa de montaña para imponerse en solitario en el final en alto.

Jay Vine se quedó con la sexta etapa de la Vuelta a España. | Foto: AFP

Segundo en meta, Traeen, corredor mejor clasificado en la general entre los escapados junto al francés Bruno Armirail, despojó del maillot rojo al danés Jonas Vingegaard.

Ahora se viene el primer fin de semana decisivo de la ronda ibérica, antes del día de descanso que tendrá lugar el lunes 1.º de septiembre, con el que se prevé el inicio de la segunda semana.