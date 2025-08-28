Suscribirse

Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal cedió tras final en alto de la etapa 6

Bruscos movimientos se presentaron entre los favoritos durante los últimos metros de la llegada a Pal, Andorra. Jonas Vingegaard perdió el liderato.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 3:29 p. m.
Egan Bernal participates in stage 4 between Susa and Voiron of the La Vuelta cycling race in Voiron, France, on August 26, 2025. (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images)
Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para este jueves 28 de agosto estaba previsto uno de los primeros finales en alto de la Vuelta a España 2025.

Fue el que se dio en Pal, Andorra, después de la fracción que inició en Olot y se extendió a lo largo de más de 170 kilómetros.

En la subida de primera categoría se preveía que se diera la selección de los favoritos que no estuvieran en el mejor nivel. A la par, se esperaban posibles cambios en la clasificación general.

LIMONE PIEMONTE, ITALY - AUGUST 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 2 a 159.5km stage from Alba to Limone Piemonte 1389m / #UCIWT / on August 24, 2025 in Limone Piemonte, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, principal carta de Colombia en la clasificación general | Foto: Getty Images

Egan Bernal estaba atento a ello en busca de mejorar su décimo lugar, a 22 segundos del líder, que asumió tras la contrarreloj del día anterior, Jonas Vingegaard.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), a falta de tres kilómetros, se fundió en la escalada, lo que permitió que todos los involucrados del top 10 mejoraran su casilla.

Bernal le aguantó el paso a Vingegaard, quien volvió a perder la camiseta roja, esta vez con Torstein Træen.

Aunque se produjeran movimientos de lugares, las diferencias en cuanto a tiempos siguen siendo las mismas, lo que ilusiona con una nueva trepada de Bernal en los próximos días.

Contexto: Equipo de Egan Bernal revela por qué perdió tantas posiciones: la razón no se vio por TV

Para este viernes, por ejemplo, la organización tiene prevista una jornada de dos puertos de montaña, con ascensos de primera categoría al inicio y final: Port del Cantó y Cerler, en Huesca La Magia, serán claves para ver si se da un primer revolcón entre los aspirantes al título.

Si bien el mejor colombiano ubicado en la lista perdió otro puesto, no se prenden las alarmas, pues aún queda un largo tramo de la Vuelta para dar sentencia.

Clasificación general (etapa 6) - Vuelta a España 2025

1. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) - 20:25:46

2. Bruno Armirail (FRA/Decathlon-AG2R) a 0:31

3. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) a 1:01

4. Louis Vervaeke (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:58

5. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 2:33

6. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 2:41

7. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 2:42

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 2:49

9. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 2:53

10. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 2:53

11. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 2:55

19. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 3:34

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general
Contexto: Aterrador accidente para Chris Froome: cinco costillas rotas, fractura y primera decisión

Victoria del día para Vine

Jay Vine tomó ventaja de los demás en la sexta fracción, lo que le permitió celebrar el triunfo del día junto a sus compañeros del UAE Team Emirates.

Quien formaba parte de un grupo de diez integrantes se escapó incluso antes de la primera dificultad montañosa del día, distanció a sus compañeros de fuga en el penúltimo puerto de esta primera gran etapa de montaña para imponerse en solitario en el final en alto.

Jay Vine se quedó con esta etapa de la Vuelta a España.
Jay Vine se quedó con la sexta etapa de la Vuelta a España. | Foto: AFP

Segundo en meta, Traeen, corredor mejor clasificado en la general entre los escapados junto al francés Bruno Armirail, despojó del maillot rojo al danés Jonas Vingegaard.

Ahora se viene el primer fin de semana decisivo de la ronda ibérica, antes del día de descanso que tendrá lugar el lunes 1.º de septiembre, con el que se prevé el inicio de la segunda semana.

*Con información de la AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

2. Juan Ayuso dio la cara: contó las razones de su debacle en la Vuelta a España 2025

3. Francia, Reino Unido y Alemania piden reimponer sanciones a Irán por “incumplimiento de sus compromisos” en materia nuclear

4. Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

5. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a EspañaVuelta a España 2025Egan Bernalclasificación generalJonas VingegaardSantiago Buitrago

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.