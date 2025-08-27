Equipo de Egan Bernal revela por qué perdió tantas posiciones: la razón no se vio por TV

Egan Bernal pudo haber terminado como líder de la Vuelta a España 2025, pero el Ineos Grenadiers falló en la ejecución de su estrategia para la contrarreloj por equipos y llegó a la meta con solo cuatro corredores de los ocho que habían salido en Figueres.

Christian Knees, director deportivo de la escuadra británica, explicó las razones de aquella situación que provocó la caída del colombiano a la décima posición de la clasificación general.

“Intentamos entrar con agresividad, y era evidente que los demás equipos también tienen una alineación fuerte. No pudimos mantener el ritmo hasta la meta, y así fue”, dijo a Cycling News.

Ineos tuvo el mejor tiempo del día en el primer referencial, pero se fue cayendo poco a poco hasta quedar por detrás de cuatro equipos en el cruce sobre la línea de meta.

UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek y Bora-Hansgrohe hicieron mejor tiempo, resultado que tuvo consecuencias en la general.

Egan Bernal en el frente del pelotón del Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

Expertos aseguran que las fuerzas del Ineos estuvieron descompensadas. Filippo Ganna pudo haber exigido más de lo que tenían sus compañeros, lo que generó que gastaran toda la energía en la parte inicial del trayecto.

Cuando llegó la hora del remate, varios de ellos se quedaron sin fuerzas y tuvieron que quedarse atrás. Al final, Egan aguantó y cruzó primero del lote junto a Ganna, acompañado por Michal Kwiatkowski y Ben Turner.

Brandon Rivera, el otro colombiano del Ineos, llegó casi dos minutos después con el tanque completamente vacío.

“El plan era ganar la etapa, así que valió la pena el riesgo, y supongo que presionamos a los demás equipos, así que era necesario empezar rápido. Todos conocían nuestros tiempos y podrían haber reaccionado, así que sin duda lo volveríamos a hacer”, indicó Knees.

A remontar en la montaña

Ahora que se alejó del podio, Egan Bernal tendrá que remontar en lo que es su especialidad: la montaña y las subidas de largo aliento.

"Fue una carrera realmente valiente por parte de todos. Sabíamos que era ambiciosa y que teníamos que hacerlo para ganar hoy. A veces puede salir mal, a veces no sale como estaba previsto, y no hay un análisis rápido, pero puedo decir que todo el equipo rodó de maravilla”, agregó el director deportivo.

La Vuelta España 2025 — Etapa 5 Pos Equipo Tiempo Diferencia

Sobre las opciones de su líder, Knees respondió: “Solo perdimos 16 segundos y no estamos muy lejos, así que fue un buen día. Obviamente, nos hubiera gustado recuperar algo. Si aspiras a la victoria y la consigues, obviamente le ganas al otro, pero Egan estará satisfecho con el día de hoy, sin duda”.

En el Ineos hay tranquilidad pese al fallo en la estrategia. “La contrarreloj por equipos fue un paso más para mantenerlo en la cima, así que lo logramos, y ahora simplemente lo tomamos día a día y veremos cómo va”, añadió.

Knees confía en que el zipaquereño puede recuperar algunas posiciones este jueves en Andorra. “Ya terminó séptimo en el Giro este año. Obviamente, está en muy buena forma”, finalizó.