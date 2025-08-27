Suscribirse

Ciclismo

Equipo de Egan Bernal revela por qué perdió tantas posiciones: la razón no se vio por TV

El colombiano cayó a la décima posición de la clasificación general, luego de la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España 2025.

Redacción Ciclismo
27 de agosto de 2025, 8:03 p. m.
NOVA GORICA, ITALY - MAY 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 14 a 195km stage from Treviso to Nova Gorica / #UCIWT / on May 24, 2025 in Nova Gorica, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal cayó al décimo lugar de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal pudo haber terminado como líder de la Vuelta a España 2025, pero el Ineos Grenadiers falló en la ejecución de su estrategia para la contrarreloj por equipos y llegó a la meta con solo cuatro corredores de los ocho que habían salido en Figueres.

Christian Knees, director deportivo de la escuadra británica, explicó las razones de aquella situación que provocó la caída del colombiano a la décima posición de la clasificación general.

Contexto: ¿Cuándo empieza la alta montaña en la Vuelta a España 2025? Día clave para los colombianos

“Intentamos entrar con agresividad, y era evidente que los demás equipos también tienen una alineación fuerte. No pudimos mantener el ritmo hasta la meta, y así fue”, dijo a Cycling News.

Ineos tuvo el mejor tiempo del día en el primer referencial, pero se fue cayendo poco a poco hasta quedar por detrás de cuatro equipos en el cruce sobre la línea de meta.

UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek y Bora-Hansgrohe hicieron mejor tiempo, resultado que tuvo consecuencias en la general.

FIGUERES, SPAIN - AUGUST 27: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 5 a 24.1km team time trial stage from Figueres to Figueres / TTT / #UCIWT / on August 27, 2025 in Figueres, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal en el frente del pelotón del Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

Expertos aseguran que las fuerzas del Ineos estuvieron descompensadas. Filippo Ganna pudo haber exigido más de lo que tenían sus compañeros, lo que generó que gastaran toda la energía en la parte inicial del trayecto.

Cuando llegó la hora del remate, varios de ellos se quedaron sin fuerzas y tuvieron que quedarse atrás. Al final, Egan aguantó y cruzó primero del lote junto a Ganna, acompañado por Michal Kwiatkowski y Ben Turner.

Brandon Rivera, el otro colombiano del Ineos, llegó casi dos minutos después con el tanque completamente vacío.

“El plan era ganar la etapa, así que valió la pena el riesgo, y supongo que presionamos a los demás equipos, así que era necesario empezar rápido. Todos conocían nuestros tiempos y podrían haber reaccionado, así que sin duda lo volveríamos a hacer”, indicó Knees.

Contexto: Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: así le fue a Egan Bernal en la apasionante contrarreloj por equipos

A remontar en la montaña

Ahora que se alejó del podio, Egan Bernal tendrá que remontar en lo que es su especialidad: la montaña y las subidas de largo aliento.

"Fue una carrera realmente valiente por parte de todos. Sabíamos que era ambiciosa y que teníamos que hacerlo para ganar hoy. A veces puede salir mal, a veces no sale como estaba previsto, y no hay un análisis rápido, pero puedo decir que todo el equipo rodó de maravilla”, agregó el director deportivo.

La Vuelta España 2025 — Etapa 5

Pos Equipo Tiempo Diferencia

Sobre las opciones de su líder, Knees respondió: “Solo perdimos 16 segundos y no estamos muy lejos, así que fue un buen día. Obviamente, nos hubiera gustado recuperar algo. Si aspiras a la victoria y la consigues, obviamente le ganas al otro, pero Egan estará satisfecho con el día de hoy, sin duda”.

En el Ineos hay tranquilidad pese al fallo en la estrategia. “La contrarreloj por equipos fue un paso más para mantenerlo en la cima, así que lo logramos, y ahora simplemente lo tomamos día a día y veremos cómo va”, añadió.

Knees confía en que el zipaquereño puede recuperar algunas posiciones este jueves en Andorra. “Ya terminó séptimo en el Giro este año. Obviamente, está en muy buena forma”, finalizó.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) también perdió tiempo y ahora está en la decimocuarta posición de la clasificación general.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

2. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

3. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

4. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

5. Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalVuelta a España 2025clasificación generalIneos Grenadiers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.