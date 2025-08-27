Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: así le fue a Egan Bernal en la apasionante contrarreloj por equipos

Este miércoles 27 de agosto, se corrió la etapa número 5 de la Vuelta a España 2025. La competencia se aprieta cada vez más y los amantes del deporte a dos ruedas gozan de días llenos de adrenalina.

Esta jornada de la Vuelta a España 2025 fue una contrarreloj por equipos. Contó con un recorrido total de 24,1 km. Cerca de las 9:30 a.m., hora colombiana, comenzó la etapa.

Egan Bernal, uno de los candidatos a ganar la Vuelta, saltó con Ineos con la misión de hacer una etapa perfecta. Sin embargo, el equipo no se desempeñó como se esperaba antes del inicio de la jornada.

El equipo no pudo ser el mejor, aunque tampoco fue el peor en la contrarreloj, y esto ocasionó que el reconocido ciclista colombiano no lograra quedar en el puesto número uno de la clasificación de esta edición de la Vuelta a España.

Ineos terminó en la quinta casilla con un tiempo de 25:42 en la etapa 5 de la Vuelta a España. Egan Bernal sigue con buen panorama para llegar a ser el gran ganador de la competencia. UAE fue el equipo ganador de la jornada con 25:26.

Más de Ineos y la Vuelta a España

El martes 26 de agosto, Ben Turner dio el golpe sobre la mesa e Ineos celebró su victoria en la jornada. El equipo de origen británico se mantiene con altas expectativas en la carrera.

“Ben Turner esprintó hacia su primera victoria en un Gran Tour en la cuarta etapa de la Vuelta a España”, reseñó primero la escuadra.

“Turner estuvo bien protegido durante toda la etapa de 207 km y aventajó perfectamente a Michal Kwiatkowski, a poco menos de tres kilómetros de meta. Un final en subida constante permitió a Kwiatkowski superar a Turner a la perfección y el británico desplegó su sprint para batir a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)”, añadió.

“Egan Bernal terminó cómodo en el grupo para conservar la cuarta posición en la general, a 14 segundos del nuevo líder David Gaudu (Groupama - FDJ)”, sentenció Ineos en su momento. Egan, tras la etapa 5, quedó en el puesto 10 de la clasificación general.