Primer gesto de Egan Bernal que se hace viral en la Vuelta a España: video lo mostró todo

Una vez terminada la fracción del día, al colombiano se le vio empeñado en ir por su compañero de filas del Ineos Grenadiers.

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 6:21 p. m.
VOIRON, FRANCE - AUGUST 26: (L-R) Stage winner Ben Turner of Great Britain and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers react after the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Voiron, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal felicitando a Ben Turner, ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal está en primera plana durante los últimos días, por lo que es la disputa de la Vuelta a España 2025.

En el pelotón general, el colombiano es uno de los llamados a ser protagonista de la clasificación general en la que ya está cuarto.

Este martes, 26 de agosto, por el trazado plano que se planteó en suelo ibérico, el nacido en Zipaquirá no tuvo chances de destacar en la línea de meta.

Contexto: Egan Bernal sonríe en la Vuelta a España 2025: magistral victoria del Ineos en la etapa 4

Quien sí lo hizo fue su compañero de filas, Ben Turner, que le ganó en el embalaje a todos y quedó con la victoria en la llegada a Voiron.

Pocos minutos después de la victoria para el mencionado, se vio la reacción del Ineos Grenadiers y, entre esos, el gesto viral de Bernal con su compañero.

En el video difundido a través de redes sociales fue claro todo lo que el colombiano hizo para felicitar a Turner.

Entre varios camarógrafos se metió, hasta que el británico emocionado lo vio y se fundieron en un abrazo que se viralizó en redes sociales.

Las lágrimas del ganador de la etapa se escucharon fuerte segundos antes, pero luego todo se cambió por sonrisas tras darle el primer triunfo al Ineos en La Vuelta.

Turner “sin palabras” tras la etapa 4

Ben Turner sorprendió este martes al adjudicarse al esprint la cuarta etapa de la Vuelta a España, que se disputó entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), y en la que el francés David Gaudu arrebató al danés Jonas Vingegaard el maillot rojo.

El jefe de filas del Groupama-FDJ, que llegó a meta en 25ª posición, posee el mismo crono que el danés, 42º en meta, pero le supera gracias a haber obtenido mejores clasificaciones desde el inicio de la carrera. El italiano Giulio Ciccone es tercero, a ocho segundos.

Contexto: Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

Turner, velocista del Ineos, que no pudo contener las lágrimas tras cruzar primero la línea de meta, acabó por delante del Jasper Philipsen y de su compatriota y compañero Edward Planckaert al término de la jornada más larga de la 80ª edición de la ronda española: 206,7 km.

“Estoy sin palabras, esto ha sido una locura. He visto a muy buenos corredores a mi alrededor, pero he creído de verdad en lo que podía hacer y el esprint me ha salido perfecto”, explicó Turner, que entró en el equipo a última hora.

“He arrancado fuerte y los últimos cien metros se me han hecho muy largos, pero he podido aguantar la punta de velocidad y ha sido genial”, apuntó.

VOIRON, FRANCE - AUGUST 26: (L-R) Stage winner Ben Turner of Great Britain and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers react after the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Voiron, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal felicitando a Ben Turner, ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Su compañero de formación, el colombiano Egan Bernal, solo pudo elogiar al británico: “Es una máquina”. “Se merecía ganar y lo ha conseguido, es un hombre fuerte”, prosiguió el corredor latinoamericano, que está en cuarto lugar de la general, a 14 segundos de Gaudu.

Para este miércoles, Ineos buscará dar otro golpe sobre la mesa en medio de la contrarreloj por equipo que está prevista a realizarse en Figueres, con una extensión de 24.1 kilómetros, completamente plano.

*Con información de AFP.

