Otro gran día de Egan Bernal en el Tour de los Alpes, que le ha permitido mantener la tercera posición en la clasificación general y recortar en dos segundos su diferencia de tiempo con el líder, Giulio Pellizzari.

Con una fracción por correrse, las chances del primer título del año para el zipaquireño están completamente vivas. Este viernes será el día definitivo, que enfrentará a los favoritos a un recorrido de 128.6 km entre Trento y Bozen/Bolzano.

Egan Bernal ya se subió al podio del Tour de los Alpes tras la etapa 3. Foto: Getty Images

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En los primeros 75 kilómetros las cosas marcharán tranquilas, pero después de eso es que se vendrá la batalla formal en la montaña. Será un primer puerto, denominado como Montoppio que contará con una inclinación de hasta el 12%.

Después de haber superado este, bajarán para luego nuevamente tomar el último ascenso que será en Oberglaning donde el ‘último baile’ en pedales se lo darán entre los del top 3 y allí se sabrá si Egan logró ser campeón.

Hasta el momento la participación del colombiano en el Tour de los Alpes ha sido una exhibición total del rendimiento en el que parece encontrarse previo al Giro de Italia.

Egan Bernal toma una curva durante una etapa del Tour de los Alpes 2026 Foto: Getty Images

Desde la etapa 2 fue que empezó a dar golpes contundentes. Aquel día pasó del puesto 60 al 5, recortando diferencias y metiéndose en una pelea de la cual no fue sacado en los días posteriores.

Al día siguiente de su gran escalada, nuevamente se lució para ponerse a solo seis segundos del líder transitorio. A la meta llegó con el grupo de favoritos, dando cuenta de que estaba a pleno para luchar por el título este 24 de abril.

Clasificación general

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 15:41:32

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:04

4. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:06

5. Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) a 0:15

6. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:19

7. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 0:29

8. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:29

9. Alex Tolio (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) a 0:29

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 0:29

Clasificación de la etapa 4

1. Lennart Jasch (GER/Tudor Pro Cycling) - 4:28:06

2. Matteo Sobrero (ITA/Lidl-Trek) a 0:10

3. Federico lacomoni (ITA/Team Ukyo) a 0:11

4. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:20

5. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:20

6. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:20

7. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 0:20

8. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 0:20

9. Embret Svestad-Bardseng (NOR/Ineos Grenadiers) a 0:20

10. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:20

Tras haber hecho el trabajo durante los dos días pasados, este jueves parece haberse conservado algo más Bernal, en busca de tener fuerzas de cara al día definitivo que será la etapa 5.

En la posición 10 de este 23 de abril llegó el del Ineos Grenadiers, sin ceder segundos. Por el contrario, ganó dos que le sirvieron para quedar aún más a tiro del que ostenta ser el líder parcial.

Juan Felipe Rodríguez, también colombiano pero que representa al EF Education-EasyPost, se destacó sobre el tramo final del jueves, pero no logró su cometido. Esta vez fue puesto 16.