Ilusionado está el país de ver a Egan Bernal en el estado en el que está disputando el Tour de los Alpes 2026. Este miércoles, 22 de abril, volvió a dar la pelea y siguió dando pedalazos hacia la conquista del que podría ser su primer título del año.

Egan Bernal toma una curva durante una etapa del Tour de los Alpes 2026. Foto: Getty Images

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Durante el martes ya había dado muestras de su poderío de piernas al saltar más de 50 puestos. En la jornada más reciente, se codeó con los favoritos, al punto que ya se encaramó en el top 3 de la clasificación general.

En la fracción que se llevó a cabo entre Latsch/Laces y Arco, con 174,5 km, el zipaquireño pudo acabar tercero, a tan solo seis segundos del ganador del día, Giulio Pellizzari.

Clasificación de la etapa 3:

1. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) - 4:23:24

2. Tommaso Dati (ITA/Team Ukyo) - m.t.

3. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

4. Luca Paletti (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) - m.t.

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) - m.t.

6. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) - m.t.

7. Chris Hamilton (AUS/Picnic-PostNL) - m.t.

8. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) - m.t.

9. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) - m.t.

10. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AIUla) - m.t.

Dicho rendimiento consecutivo que tuvo Bernal durante el día de ayer y este miércoles, le ha permitido que —de cara a la definición del Tour de los Alpes entre jueves y viernes— esté a tan solo 6′ del primer lugar, ocupado transitoriamente por Pellizzari.

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Clasificación general:

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 11:13:06

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:06

4. Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) a 0:06

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:10

6. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:19

7. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 0:29

8. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:29

9. Alex Tolio (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) a 0:29

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 0:29

Montaña pura y dura para lograr el título

Bernal deberá preparar su condición física para dos días de alta montaña en Italia. De salir bien librado de ese par de jornadas que restan, el próximo viernes podría estar celebrando la consagración en Bozen/Bolzano.

Esta edición del Tour de los Alpes exigirá a los corredores en la etapa 4 a una trazado de 167,8 km, entre Arco y Trento. En su extensión, la fracción tendrá dos subidas de primera categoría; una apenas empiecen y otra más sobre la mitad del recorrido.

De esas dos subidas que se habla, son las de Bordala y Redebus, ambas con porcentajes de inclinación similares, que oscilan entre los 6,5 a 7,0 %.

Para el quinto día, a Bernal y a los demás favoritos les espera un cierre de carrera en el que la montaña también será protagonista fuerte. Entre Trento y Bozen/Bolzano, trendrán que hacer 128,6 km con un cierre de fracción que los enfrentará al Montoppio (primera categoría), con una pendiente de hasta del 12 %.

Dicho Tour de los Alpes es el número 49 en la historia. Ningún cafetero ha podido ganarlo, lo que llena de más ilusión a la nación para que sea Egan Bernal quien pueda hacerlo.