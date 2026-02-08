Ciclismo

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Colombia a los pies de Egan Bernal: ganador del Campeonato Nacional de Ruta 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Ciclismo
8 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Egan Bernal, del Ineos Grenadiers
Egan Bernal, del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

Este domingo, 8 de febrero de 2026, Egan Bernal (Ineos) se consagró campeón en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta. Triunfa en Zipaquirá, luego de 209 kilómetros de recorrido.

Fue la jornada más esperada de estos Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, con los ojos de la prensa y los aficionados puestos, no solo en Egan Bernal, sino en todos los corredores que participaron en la competencia. Era el turno de la categoría elite masculina.

Egan se corona luego de ganarle un vibrante mano a mano a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), mismo que se definió solo hasta el final de los extenuantes más de 200 kilómetros de recorrido. El top tres lo cierra Juan Felipe Rodríguez (EF Education).

La llegada de Egan Bernal a la meta

Manos a la cabeza, alegría total en su rostro y brazos en alto luego de cruzar la línea de meta: el triunfo de Egan Bernal le da la vuelta al mundo y lo coloca en la conversación de cara a las grandes que se correrá en este 2026.

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Ciclismo

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Ciclismo

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Ciclismo

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Ciclismo

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Ciclismo

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Ciclismo

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Ciclismo

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

“El muro de la concepción”

Si algo va a quedar en la memoria de los espectadores, luego de la prueba de este domingo en los Nacionales de Ruta 2026 (elite masculina) es el muro de La Concepción. Cerca de 1 kilometro de trazado con inclinaciones muy pronunciadas que acabaron definiendo la suerte de la carrera.

A medida que pasaba la prueba, el muro de La Concepción iba tachando a los aspirantes al título. Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, y Juan Felipe Rodríguez fueron de los destacados sobrevivientes en ese duro tramo del trazado.

Pero la experiencia de Bernal, con un Tour de Francia y un Giro de Italia en su palmarés, salieron a relucir. Egan, de 29 años, le dio la estocada final a Sosa apenas faltando un par de metros para la llegada final.

Más de Ciclismo

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026.

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Martha Bayona ganó oro en la prueba de keirin

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Noticias Destacadas