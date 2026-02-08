Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Este domingo, 8 de febrero de 2026, Egan Bernal (Ineos) se consagró campeón en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta. Triunfa en Zipaquirá, luego de 209 kilómetros de recorrido.

Fue la jornada más esperada de estos Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, con los ojos de la prensa y los aficionados puestos, no solo en Egan Bernal, sino en todos los corredores que participaron en la competencia. Era el turno de la categoría elite masculina.

Egan se corona luego de ganarle un vibrante mano a mano a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), mismo que se definió solo hasta el final de los extenuantes más de 200 kilómetros de recorrido. El top tres lo cierra Juan Felipe Rodríguez (EF Education).

La llegada de Egan Bernal a la meta

Manos a la cabeza, alegría total en su rostro y brazos en alto luego de cruzar la línea de meta: el triunfo de Egan Bernal le da la vuelta al mundo y lo coloca en la conversación de cara a las grandes que se correrá en este 2026.

“El muro de la concepción”

Si algo va a quedar en la memoria de los espectadores, luego de la prueba de este domingo en los Nacionales de Ruta 2026 (elite masculina) es el muro de La Concepción. Cerca de 1 kilometro de trazado con inclinaciones muy pronunciadas que acabaron definiendo la suerte de la carrera.

A medida que pasaba la prueba, el muro de La Concepción iba tachando a los aspirantes al título. Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, y Juan Felipe Rodríguez fueron de los destacados sobrevivientes en ese duro tramo del trazado.

Pero la experiencia de Bernal, con un Tour de Francia y un Giro de Italia en su palmarés, salieron a relucir. Egan, de 29 años, le dio la estocada final a Sosa apenas faltando un par de metros para la llegada final.

