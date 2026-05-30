Clasificación general final del Giro de Italia 2026: Egan Bernal sacó la cara por Colombia

Egan Bernal supo resistir a lo largo de las tres semanas del Giro de Italia 2026, para no quedar por fuera del top 10 final. Este sábado volvió a ser protagonista de la montaña, donde exigió a Jonas Vingegaard, nuevo campeón de la Corsa Rosa.

Calentón de Einer Rubio con rival en el Giro de Italia: le incumplió y acusó de ‘no tener palabra’

Clasificación general Giro de Italia 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 80:17:01

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 5:22

3. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 6:25

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 7:02

5. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 7:56

6. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 9:39

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 10:13

8. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 10:52

9. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) a 11:24

10. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 12:54

Una ves culminó la fracción, Bernal dio sus impresiones al equipo de comunicaciones del Netcompany INEOS. A estos les resumió que: “Acabo de intentar gestionar el esfuerzo y mantenerme con Thymen todo lo que pude”.

Si bien estaba luchando por la victoria del día, el cafetero también tenía como propósito ser el gregario de lujo de su líder, Thymen Arensman. Dicha tarea la cumplió a cabalidad en la última semana, estando a rueda del número 1 de las filas y apareciendo cuando sus fuerzas mermaban.

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